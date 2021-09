Euskadi asume la imposibilidad de implantar un billete único del transporte pero promete más interoperabilidad con 'Bat', 'Barik' y 'Mugi'

En Euskadi no habrá una única tarjeta de transporte al menos en los próximos cinco años. Así lo ha confesado el director de Planificación de Transporte del Gobierno vasco, Iván Pedreira, durante la conferencia 'Movilidad Sostenible, sostenibilidad de la movilidad' que ha tenido lugar este lunes durante los Cursos de Verano de la UPV/EHU en Donostia.

Entre las razones que ha destacado para no poder llevar a cabo la creación de una única tarjeta con la que viajar por todo el territorio está la distribución competencial y los propios operadores. "La distribución competencial hace que sea cada territorio el que exclusivamente pueda tomar las decisiones en su propio territorio. Nosotros nos encontramos con tres títulos distintos que eran parcialmente interoperables y nos encontramos con la respuesta del ciudadano que decía ‘vamos a ver, yo no me voy a sacar tres tarjetas para hacer viajes de una hora máximo’. Y optamos por ser lo más prácticos posibles", ha explicado Pedreira.

A modo de solución, el Plan de Movilidad Sostenible 2021-2025 apuesta por "una mayor interoperabilidad" de las tarjetas de transporte de cada provincia: 'Mugi' en Gipuzkoa, 'Barik' en Bizkaia y 'Bat' en Álava. En muchos medios de transporte como el tren, metro o autobús pueden usarse varias de ellas. Sin embargo, en el nuevo plan el Gobierno vasco busca que cualquiera de ellas pueda usarse en todo el territorio.

Vamos a obligar a los operadores a la interoperabilidad de los títulos Iván Pedreira — Director de Planificación del Transporte

"Hemos sido muy prácticos. Si esto es lo que hay, con respeto a todas las competencias, pero desde las competencias de planificación, que son las únicas que tiene el Gobierno vasco, vamos a obligar a los operadores a la interoperabilidad de los títulos. Es el primer salto que podemos hacer y en el que el ciudadano va a estar contento. Si no voy a ganar la guerra por lo menos voy a ganar una serie de batallas que permitan al ciudadano viajar con toda la tranquilidad sin tener que llevar encima 25 millones de tarjetas", ha apuntado Pedreira.

A pesar de ello, ha señalado que el billete único es lo que "se espera lograr a largo plazo", pero el hecho de que los operadores de transporte "no solamente tienen competencias en materia de transporte, sino que además tienen una serie de repercusiones económicas respecto a las propias haciendas, a la definición de perfiles o a la definición de tarifas" es lo que hace que sea "absolutamente imposible poner de acuerdo a las tres diputaciones, además de los ayuntamientos".

Movilidad sostenible en pueblos y ciudades

Durante la jornada, también han participado el alcalde de Irún José Antonio Santano, el de Donostia, Eneko Goia y la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, además de María José Rallo Del Olmo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Los tres alcaldes han explicado la forma de lograr una movilidad sostenible, cada uno desde su municipio. En el caso de Donostia, Goia ha recalcado que existen "muchos ciudadanos" y muchas "perspectivas distintas" a la hora de abordar este tipo de temas. "No existe el término ciudadano como concepto abstracto, yo lo que me encuentro es, ciudadanos cada uno de su padre y de su madre y cada uno con su opinión y su interés particular. Está quien accede hasta su casa en su vehículo privado, el hostelero que pide espacio en la calle para poner una terraza, el comerciante que pide que no se peatonalice para que la carga y descarga no se vea entorpecida. Ese es el ecosistema en el que nos toca decidir. Hay que escuchar, pero después decidir", ha explicado Goia.

El alcalde de Irún ha destacado la importancia de dejar atrás aquellas ciudades y municipios que sean "grandes contenedores de coches", pero teniendo en cuenta que una de las "grandes quejas de los ciudadanos son la falta de aparcamiento". Mientras que la alcaldesa de Azpeitia, ha recalcado que "decidir en este tipo de ámbitos a gusto de todos es una tarea muy complicada".

Donostia contra los patinetes eléctricos

Sobre las nuevas formas de movilidad, Goia ha sido muy conciso con el tema de los patinetes eléctricos. "Los patinetes son un problema, lo digo abiertamente porque parece que no somos conscientes de que es un elemento motorizado que implica riesgos y que hay una utilización innecesaria en algunos trayectos", ha criticado.

Los patinetes eléctricos son un problema Eneko Goia — Alcalde de Donostia

El alcalde de Donostia ha confesado que empresas europeas privadas de patinetes han tratado de implementar sus servicios en la capital guipuzcoana, algo que no gustó al Ayuntamiento por lo que optó por no permitirlo. "Desbloqueas el patinete con el móvil y lo dejas tirado en mitad de la acera. Nosotros a eso nos negamos en redondo porque es hacer negocio a costa del espacio público, así de claro", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo Del Olmo, ha explicado las posibilidades que generan los fondos europeos NextGenEU para recuperar y transformar la movilidad y el transporte en España. "Estamos en un momento de transformación del sector del transporte y la movilidad sin precedentes y las administraciones están haciendo un esfuerzo adicional de adaptarnos y hacer las cosas de manera distinta. No podemos fracasar, nos tenemos que poner las pilas todos. Debemos buscar una acción coordinada entre todos los agentes públicos, privados y tratar de involucrar a toda la sociedad", ha explicado.

Preguntada por los proyectos para los que los municipios españoles van a solicitar estos fondos, Rallo ha explicado que en su mayoría lo que requieren son proyectos para la mejora de la flota de los autobuses, construcción de itinerarios peatonales o ciclistas, digitalización para la creación de plataformas de los usuarios o inversiones destinadas a la mejora de los transportes ferroviarios en aquellos municipios que cuenten con ellos.