Sexta imputada por las filtraciones de exámenes en la Sanidad vasca y sexta que niega las irregularidades en el juzgado

La sexta imputada en el caso de las presuntas filtraciones de exámenes para beneficiar a candidatos muy concretos en las oposiciones médicas que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebró en la primavera de 2018 ha comparecido este lunes durante algo más de media hora ante la juez de Vitoria Ana Jesús Zulueta, que ha retomado esta investigación penal tras un nuevo parón de tres meses. Covadonga Fernández Maiztegui era la presidenta del tribunal de Neurocirugía. Como en otras muchas categorías, en esta también las mejores notas recayeron en los opositores colegas de hospital de los autores de las preguntas. La doctora, según fuentes judiciales, "no se ha salido del guion" y ha negado que conociera las filtraciones.

Estas fuentes indican que ha mostrado una versión "similar" a la de otros imputados que han pasado antes por el tribunal. De hecho, comparte defensa letrada con alguno de ellos. Su abogado es Jesús Urraza, uno de los más reconocidos penalistas vascos y que ha participado en numerosos casos, incluido recientemente el 'caso De Miguel' de corrupción de excargos del PNV. "A preguntas concretas no ha sabido dar respuestas concretas", abundan las voces consultadas. En su caso, como en los exámenes de Urología, se autorizó una exposición oral de las respuestas que quebró el anonimato de los aspirantes y que vulneró las normas procedimentales de la OPE (manual operativo).

Después de la imputada han comparecido dos testigos relacionados con los exámenes de Traumatología. En esta categoría no hay aún imputaciones, aunque ya fue citado en septiembre un vocal del tribunal que, en la declaración previa durante la investigación interna de Osakidetza, manifestó que los mejores exámenes eran "fotocopias" entre sí y respecto a la plantilla de corrección. Ese vocal era el doctor Enrique Uriarte. Este periódico ya publicó las coincidencias en cuanto a redacción, orden y gramática entre las mejores candidatas de otra especialidad, Anestesia. Incluso repetían los mismos errores.

Se da la circunstancia de que los vocales de ese tribunal -incluido Uriarte pero no la presidenta y la secretaria- se reunieron de manera extraoficial en el hotel Astoria de Donostia para fijar criterios de corrección. La presidenta, Lourdes Vivanco, ha sido una de las comparecientes este lunes. En su momento, había demandado "limpieza" en el proceso y mostró su irritación por la reunión en el Astoria. Asimismo, ha declarado el opositor que quedó en el puesto 29 en la OPE, colega de hospital de Uriarte y el primero de su equipo en notas. El vocal dijo de él que era un "cerebrito" y lo puso como ejemplo de la posible manipulación de los resultados para primar a otros candidatos. Los suyos -alegó- habían quedado en el "quinto coño". "¿Qué pasa, que algunos sitios son todos tontos?", se preguntaba. Uriarte fue muy tajante: "Soy el malo de la película, pero tengo la conciencia tranquila. Yo no he filtrado nada [...]. Si hubiera habido acuerdo, [los míos] habrían sacado 100. Pero yo estoy sentado aquí con la conciencia tranquila. No he filtrado". Se puede escuchar aquí la declaración completa.

Microbiología: ponencias compartidas entre vocales y opositores

El último en comparecer este lunes, en calidad de testigo, ha sido Iñigo Garduño, del sindicato CCOO y que en 2018 aportó a la Fiscalía datos concretos sobre posibles irregularidades en los exámenes de otra especialidad, Microbiología. Según ha explicado a este periódico Garduño, ha ratificado aquella denuncia y ha remarcado que en la prueba práctica algunas preguntas procedían de ponencias del Congreso Nacional de Microbiología que se celebró en mayo de ese año en Bilbao. Aunque la cita fue posterior a la OPE, las comunicaciones ya estaban presentadas desde febrero y habían sido elaboradas "por miembros del tribunal y opositores". Asimismo, Garduño ha remarcado que algunos casos clínicos que había que resolver en el examen eran muy parecidos a casos reales de centros muy concretos y, concretamente, ha aludido a un infectado por sarampión que volvió del extranjero. CCOO lamenta que Osakidetza cerrara la investigación interna sin profundizar en los hechos.

Otros dos sindicatos con representación en Osakidetza, LAB y ESK, están personados como acusación popular en este procedimiento. Ambos han adelantado este lunes su intención de mantener las espadas en alto y solicitar más comparecencias y documentación para que no se frene esta investigación judicial. El abogado de LAB, Iñigo Sancho, ha hablado de que solicitarán nuevas imputaciones en más categorías y también en su interés por demostrar que las irregularidades fueron amparadas por la dirección política de la Sanidad vasca, entonces capitaneada por los dimitidos Jon Darpón (consejero) y María Jesús Múgica (directora general de Osakidetza). "Todos los que están son, pero no están todos los que son", ha sintetizado el abogado de LAB, Iñigo Sancho, cuando se ha referido a la cifra actual de imputados, seis. "Se pueden abrir vías nuevas", ha coincidido Patxi Nicolau, representante de ESK.

Antes de que se abra esa nueva fase -que en todo caso tendrá que ser aceptada por la instructora Zulueta- este miércoles comparecerán otros cuatro testigos. Sobre la mesa, entre otros asuntos, lo que LAB ha llamado el "expediente X" en Cirugía Plástica. La mejor opositora fue una allegada al autor de las preguntas, hizo el examen pero, una vez entregado, renunció a la nota y a la plaza.