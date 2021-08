La siniestralidad laboral masculina triplica a la femenina en Euskadi, pero seis de cada diez accidentes 'in itinere' afectan a mujeres

La incidencia de la siniestralidad laboral en los hombres prácticamente triplicó a la registrada en las mujeres en Euskadi el pasado año. Sin embargo, seis de cada diez accidentes 'in itinere' son protagonizados por mujeres. En base a los datos publicados por el Instituto vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalan que recoge Europa Press, la siniestralidad laboral en jornada laboral afectó el pasado año a 15 de cada 1.000 trabajadoras vascas, dato que resulta notablemente inferior respecto al que registran los hombres (42 por cada 1.000).

Según el informe económico y laboral de 2020 elaborado por el Consejo vasco de Relaciones Laborales, a la hora de analizar estos datos de mayor siniestralidad masculina, "resultan relevantes factores como la mayor presencia de mujeres en el sector servicios, —que presenta la menor siniestralidad—, así como la masculinización de determinadas ocupaciones como la construcción". En cualquier caso, el índice de siniestralidad ofrece datos en términos relativos y muestra en todos los sectores una mayor incidencia de la siniestralidad entre los hombres.

Respecto a la mortalidad en 2020, fallecieron en Euskadi un total de 27 personas, tanto en jornada laboral como 'in itinere' (30 en 2019), de las que 26 fueron hombres (96,3%) y una mujer, fallecida en accidente 'in itinere', de modo que en 2020 no hubo mujeres afectadas por accidentes mortales en jornada laboral. Además, el 80,1% de las personas afectadas por accidentes graves fueron hombres y el 19,9% mujeres.

Por otro lado, las mujeres sufrieron el 57,3% de los 3.244 accidentes ocurridos el pasado año en el camino de ida o regreso al puesto de trabajo, mientras que el 42,7% restante afectó a hombres. Sin embargo, de los accidentes ocurridos en jornada laboral, el 74,9% los sufrieron hombres y el 25,1% mujeres.

De los 8.619 accidentes padecidos por mujeres el pasado ejercicio, el 78,4% fue en jornada laboral y el 21,6% 'in itinere', mientras que los hombres sufrieron un total de 21.583 accidentes, de los cuales el 93,6% fue en jornada laboral y el 6,4% restante en el trayecto de ida o vuelta del trabajo.