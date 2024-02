Sumar, IU y Equo alcanzan un preacuerdo de coalición en Euskadi sin Podemos y con Alba García Martín de candidata

Sumar, IU y Berdeak Equo han alcanzado un “preacuerdo” de coalición para las elecciones autonómicas vascas -a las que Iñigo Urkullu no ha puesto fecha- con la activista Alba García Martín como candidata. El acuerdo no incluye a Podemos después de que hayan fracasado las negociaciones abiertas en diciembre. Aunque los puentes ya llevaban rotos varios días, el acuerdo a tres bandas se ha conocido apenas unas horas después de que Podemos lanzara su campaña en solitario con Miren Gorrotxategi como candidata. Sí se espera que los morados cierren un acuerdo con Alianza Verde, la formación de Juantxo López de Uralde, aunque no tiene ningún tipo de estructura en Euskadi. El anuncio oficioso se ha conocido con la convocatoria para este sábado de un primer acto político de la nueva coalición. Tendrá lugar en un hotel de Bilbao y la marca elegida es “Sumar”.

El reciente sondeo de la casa de encuestas Gizaker para EiTB ha mostrado que la división en la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSE-EE penaliza claramente las aspiraciones de ese espacio. En concreto, aunque estos datos parten de muestras poco significativas, el bloque de Sumar, IU y Equo tendría un único escaño por Gipuzkoa, mientras que Podemos se quedaría con dos, uno en Bizkaia y otro en Álava. La primera y única aparición de Sumar hasta la fecha fueron las elecciones generales. Entonces sí se presentaba Podemos bajo ese paraguas. La coalición se quedó con un único diputado, que recayó en el líder de Sumar en Euskadi, Lander Martínez, y el resto de partidos no obtuvieron representación.

La confluencia a tres es el resultado natural de la relación entre estas formaciones en el Gobierno central o en las Cortes Generales, donde Podemos ya ha quedado fuera. En el proceso de alejamiento en Euskadi han sido claves la ruptura en Galicia -las partes temían que las bases de Podemos tumbaran cualquier acuerdo entre partidos-, la salida de Podemos del grupo compartido con Sumar en el Congreso o el 'no' a un decreto laboral de Yolanda Díaz. Este resultado recuerda también por sus actores al acuerdo de 2016, cuando se estrenó Podemos en el Parlamento Vasco. Los actuales dirigentes y referentes de Sumar en Euskadi eran quienes entonces controlaban el partido morado y cerraron un primer acuerdo con IU y Equo.

IU ya había anunciado que su referente en esa candidatura será Jon Hernández, secretario general del PCE-EPK y parlamentario desde 2016. Íñigo Martínez Zatón se centrará en sus nuevas tareas al frente del partido en Euskadi tras la salida de Isabel Salud. En el caso de Berdeak Equo, el exparlamentario José Ramón Becerra ha pasado a ocupar un cargo en el Gobierno central, por lo que es Carmen Muñoz la referencia. Ambos escoltarán a Alba García Martín (Bilbao, 1988), un fichaje sorpresivo ya que hasta el mismo momento de su designación era trabajadora de Podemos, a quien irritó sobremanera esta maniobra. García Martín, antes, estuvo en SOS Racismo.

Anunciado por la vía de los hechos que Sumar y sus socios y Podemos irán por separado, están por ver las consecuencias políticas de este movimiento. En el Parlamento Vasco, Podemos e IU comparten grupo y las relaciones, por lo general, son buenas entre las partes. Además, apenas quedan unas semanas de legislatura. Los primeros tienen cuatro escaños y los segundos dos. Más problema presentan los grupos compartidos entre Podemos, IU y Equo en instituciones locales y forales, vigentes hasta 2027. En Vitoria hay dos ediles, uno de Equo y otra de Podemos. En Bilbao y Donostia son también dos por ciudad, uno de IU y otro de Podemos. Ocurre lo mismo en Barakaldo y en otros municipios de menor tamaño. Además, en las Juntas Generales de Álava, los tres escaños se reparten en uno para IU, uno de Podemos y otra tercera procuradora “independiente”. Excepcionalmente, hay localidades como Amorebieta-Etxano en los toda la representación es de IU, aunque bajo la marca “Elkarrekin”. Entretanto, Sumar ha anunciado ya una campaña para recoger aportaciones para “construir” el programa electoral. Anuncia grupos de trabajo sobre Sanidad, derechos LGTBI+, economía y empleo, vivienda, feminismos o cultura, entre otros.