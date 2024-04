Sumar “sueña” en su cierre de campaña con ser clave para un Gobierno vasco sin el PNV

“Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametsetan” ('Sigamos bailando, sigamos soñando'), canta el grupo Bulego y suena en los altavoces junto al pequeño escenario montado en la plaza Encarnación del barrio de Atxuri en Bilbao a la espera del cierre de la primera campaña de Sumar en Euskadi para las elecciones autonómicas. En orden, entre aplausos y con la candidata a lehendakari, Alba García Martín en el centro, Carmen Muñoz, el cabeza de lista por Araba, Jon Hernández, el cabeza de lista por Gipuzkoa, Andeka Larrea y, por último, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han ido llegando al escenario en el que se lee el lema principal de su campaña “Es tu tiempo. Euskadi berria”, en un acto en el que se espera que García Martín reivindique que en Euskadi existen dos modelos: “Uno con el PNV y otro sin el PNV, uno que cambia las cosas y otro que las mantiene igual”. Y pida el voto para el que consiga el segundo: el suyo. Sumar.

“Evitar un gobierno del PNV y el PSE-EE ha sido el objetivo principal tanto de la campaña como del cierre de la coalición de partidos compuesta por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU Berdeak Equo y Más Euskadi-Euskadi Eraiki. ”Solo un Sumar fuerte asegura que haya un gobierno que no sea el mismo de siempre, que no sea un gobierno del PNV y del PSE-EE. Y que no sea un gobierno condicionado, un gobierno maniatado, por el Partido Popular“, ha insistido García Martín durante su discurso.

En ese sentido, a aspirante a lehendakari ha afirmado que todo “va a depender de la fuerza que tengamos la izquierda confederal, que tengamos Sumar en el Parlamento Vasco. Por ese mismo sentido, Alba García ”ha hecho un llamamiento a las gentes de izquierdas de Euskadi. No podemos perder ni un voto. El voto a la izquierda confederal, el voto a la izquierda no nacionalista tiene que ser para Sumar. No podemos perder esta oportunidad de condicionar lo que sucede en el Parlamento vasco. Vota a quién cumple lo que promete. A quien hace cosas útiles cuando está en el gobierno, a quien avanza, a quien logra cosas. Decide pensando en el futuro de Euskadi. Si tienes dudas: Vota Sumar“, ha apuntado García Martín.

Antes que la candidata a lehendakari, ha hablado el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien ha subrayado que “la llave de un gobierno de izquierda pasa” por que Sumar “esté fuerte” en el próximo Parlamento Vasco y, en este sentido, ha pedido a los ciudadanos que “no se disperse el voto de la izquierda transformadora” y que no apoyen al PSE-EE para que “entregue la llave del Gobierno al PNV”. “El cambio político en Euskadi pasa por el voto a Sumar. No hay atajos, no hay otras mayorías posibles. Un Euskadi a favor de su gente solamente será posible si Sumar está fuerte.

Sobre Alba García Martín, Urtasun la ha descrito como la “candidata revelación”. “Lo está diciendo todo el mundo: Alba García ha sido la candidata revelación de esta campaña electoral. Una de las ganadoras de todos los debates, y me consta Alba que han sido muchos muchos debates. Pues en todos ellos la sociedad vasca ha podido descubrir a una candidata con una gran voluntad de cambiar este país, una candidata con las manos libres y limpias, que ha diferencia de otros ha llegado a la primera línea de la política sin mochilas, hablando de la vida cotidiana de la gente, de los problemas reales de los vascos y las vascas”, ha recalcado.

Urtasun ha finalizado el discurso realizado en Bilbao aprovechando para denunciar que “es una vergüenza que EEUU vetara ayer el reconocimiento de Palestina como Estado en la ONU”. “Es una vergüenza porque se está produciendo un genocidio en Palestina. Pero es una vergüenza también porque la suerte del pueblo de palestino es la suerte de la paz en el mundo. Pero por primera vez en muchos años España está empezando a liderar algunas cuestiones importantes en política internacional. Y por eso desde Sumar decimos: la negativa de EEUU de ayer es un motivo más para que desde el Gobierno de España aceleremos el reconocimiento de Palestina como un Estado. Hay que enviar un mensaje claro: Palestina no está sola, Palestina existe y será reconocida por este Gobierno”, ha concluido.