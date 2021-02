De los Toyos deja la Alcaldía de Eibar después de 13 años para irse al Gobierno vasco y Jon Iraola será el nuevo regidor

El socialista Miguel de los Toyos ha presentado este miércoles su renuncia como alcalde de Eibar, tras 26 años en el Consistorio de la localidad guipuzcoana, 13 de ellos como regidor. A través de sus redes sociales, y como recoge Europa Press, De los Toyos afirma que su periodo en el Ayuntamiento eibartarra ha sido una "aventura apasionante" y subraya que "no ha sido una decisión fácil", ya que, según afirma, pone fin "a esta vinculación con los eibarreses y con Eibar".

"Con esta ciudad que me ha visto nacer y de la que ha sido un inmenso orgullo ser alcalde", añade. El hasta ahora alcalde socialista destaca que pone fin a esta etapa de su vida con "enorme agradecimiento" por haber tenido la oportunidad de dirigir Eibar y por "el cariño que he sentido". "Sé que ha habido momentos en los que no has compartido decisiones que he adoptado, pero creeme que siempre lo he hecho con el objetivo de conseguir lo mejor para la ciudadanía", asegura.

🔴 En esta ocasión, no escribo esta publicación para compartir contigo un proyecto impulsado desde @EibarkoUdala. Después de una aventura apasionante de 26 años en el Ayuntamiento de Eibar, 13 de ellos como Alcalde, esta mañana, he presentado mi renuncia. pic.twitter.com/bAfbBGvYBC — Miguel de los Toyos (@Migueltoyos) 24 de febrero de 2021

De los Toyos será el nuevo viceconsejero de Planificación Territorial. Según han informado a Europa Press fuentes del PSE-EE, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, ha sido el que ha propuesto a De los Toyos ser viceconsejero, oferta que este ha aceptado. Fue precisamente Arriola el alcalde al que De los Toyos sucedió. El relevo en Eibar se producirá el 8 o 9 de marzo. Será Jon Iraola, edil desde 2016 y ahora concejal de Urbanismo y portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, quien asuma las funciones de alcalde.