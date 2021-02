Euskadi estrenará este miércoles tres puntos de vacunación desde el coche en Vitoria, Donostia y Mungia

El Departamento de Salud ha desgranado este martes la lista con los primeros 25 puntos de vacunación contra la COVID-19 para la población general, una relación ampliable y que tiene tres puntos en los que se administrarán las vacunas en coche. Son uno por territorio: en Álava el hospital de Santiago en Vitoria, en Bizkaia el centro de salud de Mungia y en Gipuzkoa el hospital Donostia. Se trata de una iniciativa ya empleada en otros lugares de España y del mundo y que está pensada para agilizar la atención y el acceso de personas con movilidad reducida, dado que el primer grupo de edad que estrenará está inmunización 'masiva' serán los alrededor de 1.800 mayores de 100 años no residenciados. No obstante, se dará la opción de recibir la vacuna en el propio domicilio en caso de necesidad.

Los primeros centenarios vacunados serán convocados este miércoles y constituye el arranque del grupo cuarto en orden de prioridad pero quinto en orden de inicio del proceso, ya que se adelantó el de trabajadores esenciales (ertzainas, otros policías o trabajadores de centros de día) para aprovechar las vacunas recibidas de AstraZeneca, que no se inoculan a mayores de 55 años. Los mayores recibirán exclusivamente dosis de Pfizer. Condicionará la velocidad del proceso y el salto a otras franjas (de 95 a 99, de 90 a 94 y así sucesivamente), según la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, la falta de suministros de Moderna. Ello obliga a utilizar casi en exclusiva Pfizer para el resto de grupos (mayores y trabajadores de residencias y sanitarios, de la pública y de la privada) y no poder inmunizar a tantos mayores. "Ayer recibimos 20.000 dosis. No recibimos más. Y llevamos dos semanas sin recibir Moderna", ha lamentado Sagardui.

La consejera ha vuelto a defender la estrategia de vacunación de Euskadi aunque siga a la cola de todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, como confirma el informe del Ministerio de Sanidad de este martes. "No se trata de un 'sprint', se trata de una maratón", ha enfatizado Sagardui, que ha insistido en que pronto se finalizará la inmunización del grupo 1 (mayores y personal de residencias) y que está ya vacunada la "primera línea" de la Sanidad pública como dos ejemplos de eficacia. Sin embargo, ha reconocido que no están inmunizados aún los trabajadores ambulancias y emergencias de Osakidetza, que son en su mayoría de empresas privadas subcontratadas. La consejera ha querido dar a entender ahora que este colectivo forma parte del grupo 3 (sanitarios de la privada) y no del 2 (sanitarios de la pública) y ha enmarcado en la normalidad que estos equipos que trabajan para el Servicio Vasco de Salud empiecen ahora a ser citados, cuando las primeras vacunas llegaron para el grupo 2 el 15 de enero. Representantes de los alrededor de 1.500 trabajadores de este colectivo ya han manifestado que no descartan la huelga si no se acelera su vacunación.

Un informe a 21 de febrero muestra que son 11.368 los sanitarios ya inmunizados con la doble dosis y 27.570 los que tienen al menos una. Se estima que la plantilla de Osakidetza la conforman unas 42.000 personas. Por organizaciones, la que más vacunados tiene es Cruces (2.085), seguida de Galdakao (2.011) y Donostialdea (1.859). 860 profesionales han rechazado la protección, 493 de ellos de Donostialdea.

Los datos más recientes ofrecidos por Sagardui sobre el proceso muestra que están inmunizadas ya 45.401 personas en total, el 2,08% de la población. Si se comparan con los datos del lunes, en 24 horas se habrían incrementado en 193 los que han recibido la pauta completa y en esa jornada, en total, se administraron 1.269 sueros. Euskadi, en total, ha utilizado 117.098 de las dosis recibidas de las tres marcas disponibles. Representaría un 59,9% del total. Por sistema, se guarda el 50% de cada envío para garantizar la segunda dosis a todo el que recibe la primera.

