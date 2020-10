Trabajadores de Renfe en Bizkaia denuncian la suspensión de trenes por la falta de personal: "Hay días en los que solo hay 5 maquinistas y eso se traduce en 12 o 20 trenes menos al día"

Trabajadores del Grupo Renfe en Bizkaia, convocados por el comité de empresa, se han concentrado este viernes en la estación bilbaína de Abando para denunciar "la supresión sistemática de trenes" en el núcleo de cercanías de la capital vizcaína. Según denuncian, desde este verano, la falta de maquinistas y personal, y las averías en los trenes por el material envejecido, están causando restricciones en los servicios, afectando a las líneas de trenes de Cercanías Bilbao, que comprende las líneas desde la villa a Santurtzi, Muskiz y Orduña.

"Estamos protestando por una falta sustancial de personal, sobre todo a nivel de conducción. Si eres asiduo al tren, como viajero, te das cuenta de que el tren en ocasiones no viene y si no viene es porque no hay maquinista. No hay personal para cubrir todos los trenes porque la gente se ha ido jubilando", ha señalado a elDiario.es/Euskadi el presidente del comité, José Ángel de Castro.

En total, actualmente hay una plantilla de 98 maquinistas de los cuales, entre bajas y jubilaciones, están trabajando 82. "Hay días en los que hay 5 maquinistas y eso se traduce en 12 o 20 trenes menos al día. Se hacen turnos de mañana y tarde y puede coincidir que todos los maquinistas estén un día de mañana y que por la tarde haya menos y no se realicen algunas líneas. Queremos que se sepa la precaria gestión que estamos sufriendo. El personal de estaciones está sufriendo muchas situaciones desagradables por esta problemática, yo siento que el viajero, la persona que vaya a trabajar o el estudiante que va a clase pierda la hora de trabajo o de clase, yo lo siento y pido disculpas, pero es la propia empresa la que tiene que dar una respuesta", ha denunciado De Castro.

Otra de las problemáticas que denuncian los trabajadores es "la fatiga" de los trenes, que ya tienen más de 30 años y que al ser tan antiguos "no hay piezas" para ellos en los talleres. Además, critican la que la oficina de reclamaciones "está colapsada" y que por la falta de personal hay puestos de administración sin cubrir. Este viernes se ha cumplido la cuarta semana de movilizaciones y los trabajadores han asegurado que hasta no recibir una respuesta de la empresa seguirán concentrándose.