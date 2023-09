La Universidad vasca sobre la huelga de profesores: “Nos sorprende. Tenemos las mejores condiciones del Estado”

“En nuestra Universidad, comparando con otras, podemos sacar pecho y decir que tenemos la tasa de parcialidad más baja y tenemos las mejores condiciones del Estado. Entonces, que casualidad aquí haya una huelga y no haya en el resto del Estado, donde nos miran por las cosas que hacemos. Nos sorprende. Dentro de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) hay diferentes cuestiones a las que había que adaptarse que afectan a muchísimas personas. Nosotros hubiéramos querido que fuese de otra manera y estamos dispuestos a negociar”, asegura el vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Federico Recart, en una entrevista con este periódico.

Profesores de la Universidad pública vasca denuncian salarios por debajo de los 800 euros: "Dan ganas de dejarlo"

Más

Preguntado por la situación de los profesores e investigadores que denuncian la precariedad y los bajos salarios y por la que los sindicatos ELA y LAB han convocado una huelga para el próximo 11 de octubre, Recart insiste en que se trata de una situación que tan solo afecta a los trabajadores con contratos parciales y que es justo lo que la nueva ley quiere evitar. “Ha habido titulares que hablan de salarios de 800 euros, y eso es porque tienen contratos parciales, pero el personal con jornada completa en la Universidad no está cobrando eso. Nosotros apostamos por que la gente no esté haciendo sustituciones, sino que tenga la posibilidad de desarrollar una carrera académica”, reconoce.

“La entrada en vigor de la LOSU nos impide contratar personal sustituto para hacer sustituciones de personas a jornada completa. Se trata por tanto de una figura parcial y así se está implantando en todas las universidades del Estado. En su momento promovimos una enmienda, pero no prosperó. Estamos en una situación en la que no nos queda otra que aplicar la ley y realizar otras actuaciones como aumentar el número de plazas de inicio de carrera académica, que son las plazas de profesor ayudante a doctor, algo que no se puede hacer de un día para otro, pero estamos en ello y mantener en vigor los contratos que existen. No podemos hacer más de ese estilo, pero mantenemos los que hay hasta que ese contrato pierda vigencia por la incorporación de la persona titular que está siendo sustituida o por cese de la persona en el cargo”, detalla.

Ha habido titulares que hablan de salarios de 800 euros, y eso es porque tienen contratos parciales, pero el personal con jornada completa en la Universidad no está cobrando eso Federico Recart — Vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Según explica, a pesar de que los sindicatos ELA y LAB y la plataforma 'EHUko Prekarioen Koordinadora' (Coordinadora de precarios de la UPV) aseguran que esta problemática afecta a 650 profesores de los 5.000 que hay en plantilla, pero que tiene efectos en todos los trabajadores puesto que aumenta su carga de trabajo, Recart señala que el “impacto es relativamente menor dentro de lo que es la Universidad, al ser el número de personas contratadas cada año para estas cuestiones poco más de 100, el 2,5% del total del personal docente e investigador”. Aun así, reconoce que “le gustaría seguir realizando este tipo de contratos” y, que por ello, presentaron la enmienda, sin embargo, lo que harán será “crear vacantes, que son mejores para el inicio de carrera académica” y en esas vacantes sí que podrán seguir “contratando personal sustituto o interino a tiempo completo”.

“Es mejor tener una figura de inicio de carrera académica que un profesorado sustituto. Lo ideal es proveer plazas que den pie al inicio de una carrera académica en condiciones. Se supone que el Gobierno ha hecho esta ley para mejorar y luchar contra la precariedad y entiende que esta figura está mejor de esta manera para no acabar en la precariedad. A nosotros nos venía mejor de otra manera, pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Aunque estamos dispuestos a hablar y a negociar dentro del margen que tenemos”, concluye.

Situación precaria y pérdida de prestigio

Este miércoles, miembros de la plataforma 'EHUko Prekarioen Koordinadora' (Coordinadora de precarios de la UPV) han llevado sus denuncias ante el Parlamento Vasco, donde han detallado que la situación en la Universidad, tanto con la llegada de la LOSU como antes de esta, es “precaria” y, en el caso de la investigación, se “está poniendo en peligro su prestigio”. En este sentido, han hablado de Arkaitz Letamendia, contratado de forma parcial después de la LOSU en Ciencia Política. Letamendia tiene 18 créditos de enseñanza, cuatro días a la semana. Tiene un doctorado y posdoctorado, habla cinco idiomas y cuenta con tres estancias internacionales, en Nueva York, Florencia y Burdeos y una nacional, en Barcelona. A pesar de ello, cobra 846 euros, que aumentan hasta 930 con incentivos.

Otro de los casos que han querido denunciar ante la Cámara vasca, es el de Ander Portillo, que cuenta con un contrato parcial en Ingeniería Química y enseña tres asignaturas diferentes, con un total de 12 créditos, 11 de ellos en el primer cuatrimestre. Por ese trabajo cobra un total de 521,5 euros. “Estos profesores tienen que enseñar las asignaturas que el resto no quiere enseñar y no hay continuidad en las asignaturas, por lo que deben estudiarlas cada año. Estamos viendo como el sistema universitario va en contra de la administración pública, donde cuanta más formación tiene el profesional, mejor salario debe tener. Eso en la Universidad no pasa”, han lamentado Mireia Irazola y Jon Azkune, trabajadores de la Universidad del País vasco y miembros de la plataforma que denuncia su situación laboral.

Los profesores e investigadores que forman parte de esa plataforma son los afectados por el artículo 80.1 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que entró en vigor el pasado abril. Dicho artículo recoge “la implantación de una nueva figura laboral de profesorado sustituido” algo que, según han denunciado, “permite a la UPV/EHU que las sustituciones del personal docente investigador a tiempo completo sean a tiempo parcial”. “Contradice al convenio laboral del personal docente investigador y al decreto 41/2008 que permiten que sean contratados a tiempo completo”, han explicado. Con esta decisión, las sustituciones del personal docente investigador a tiempo completo se retribuirán como máximo un 34.29% del salario completo, así como su cotización a la seguridad social, que será de la misma proporción. “El salario bruto anual de los contratos de sustitución oscilará entre 7.584 euros y 11.360 euros”, han recalcado.

Estamos viendo como el sistema universitario va en contra de la administración pública, donde cuanta más formación tiene el profesional, mejor salario debe tener Mireia Irazola y Jon Azkune — Trabajadores de la Universidad del País vasco

En el turno de los grupos parlamentarios, Carmelo Barrio, portavoz del PP, ha lamentado que “parece que en vez de avanzar, retrocedemos” y se ha “comprometido a estudiar opciones y medidas” para mejorar la situación de los profesionales universitarios. En este sentido, ha preguntado a los afectados si existen “otros modelos de universidades que sean mejores y se puedan traer aquí”.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Isabel González ha señalado que “no podemos admitir la política de sustituciones que se ha impuesto en la UPV/EHU” y ha mostrado su apoyo a la huelga convocada el próximo 11 de octubre dado que es “primordial defender lo público”. Por su parte, Eraitz Saez de Egilaz, de EH Bildu, ha considerado que desde la Universidad se ha realizado “una lectura parcial de la ley” y ha insistido en que “si la ley tiene consecuencias negativas, pese a tener un objetivo positivo, habrá que darle una solución”.

La portavoz del PSE-EE, María Jesús San José, ha asegurado que el objetivo de la LOSU es “dotar a la universidad de una financiación adecuada y mejorar las condiciones de los trabajadores”. Sin embargo, ha reconocido que a raíz de la nueva normativa “se pueden ver agravadas situaciones en el caso de uno de los eslabones más débiles del engranaje universitario como es el colectivo de docentes e investigadores que realiza sustituciones. Tomamos buena nota de lo que hablan hoy aquí porque nos hablan de precarización, nos hablan de daño a la carrera universitaria, de menoscabo de la calidad de la docencia y la investigación y de una interpretación restrictiva de la LOSU”, ha destacado.

Por último, Gorka Álvarez, portavoz del PNV, ha señalado que el objetivo de la universidad es estar en el camino de la “excelencia” y, para ello, ha recordado que próximamente se realizará la presentación y elaboración parlamentaria del Plan Universitario. “Ese plan puede ser una herramienta para llegar a una solución a esta situación”, ha concluido.