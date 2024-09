La vicelehendakari defiende el trabajo de los medios frente a los peligros de la IA: “Queremos que la información la hagan los profesionales”

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea ha alertado a los medios de comunicación, en especial a los medios autonómicos públicos de la responsabilidad que tienen ante el contexto social, por un lado, y los peligros de la inteligencia artificial, por otro. “No voy a hablar del contexto social, económico o político, pero sí que sé del impacto que puede tener para los medios de comunicación públicos autonómicos. Yo me hago unas preguntas sobre el impacto que tiene ese contexto en la profesión. Vosotros sabéis que soy yo la persona que está hablando, pero podrían difundirse imágenes mías diciendo cosas que no he dicho yo y tenéis una responsabilidad sobre eso”, ha indicado durante el Curso de Verano “El futuro del sector audiovisual a través de los medios de comunicación públicos autonómicos” organizado por Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos - FORTA y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

En presencia de los directores y las directoras de medios de comunicación públicos de todo el país, Bengoetxea ha reflexionado sobre la importancia de que existan medios locales frente a quienes opinan que no son necesarios. “Hay dudas de si son necesarias tantas televisiones públicas o si tiene sentido que haya contenidos para cada comunidad autónoma, este es un debate que se suscita y no sois ajenos a que en Europa se están produciendo recortes en los medios de comunicación públicos y a mí esto me preocupa. ¿Son importantes los medios de comunicación locales? ¿Vale la pena protegerlos? Rotundamente sí”, ha señalado.

Para justificar su respuesta ha citado un texto de la Unión Europea: “Los medios locales, regionales y comunitarios fomentan la cohesión social y la democracia, aumentan la confianza, proporcionan historias de relevancia para las comunidades locales y garantizan la rendición de cuentas políticas”. “Los medios autonómicos sois un reflejo de la diversidad del Estado español y esta diversidad cultural y social y su respeto son elementos esenciales para la convivencia y mantenimiento de los valores democráticos”, ha insistido.

Sobre los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación, la vicelehendakari ha alertado de la incertidumbre, la crispación y la desconfianza de la sociedad. “Tenemos nuevas audiencias, un público que no consume no solo entretenimiento, sino información como nosotros la hemos venido consumiendo y después de aquello de que el vídeo mató a la radio, no sé si las redes sociales van a matar al vídeo. En este momento de tanta incertidumbre, no solo tecnológica, también social, no hay más que ver que tenemos guerras, tensiones, amenazas a los valores democráticos, ante esa crispación y desconfianza lo que os corresponde como medios de comunicación la verdad, el rigor, la credibilidad, pero sobre todo, cercanía. A quienes formáis parte de los medios de comunicación públicos os debemos exigir ese plus más. Es un esfuerzo para arrojar un poco de luz en estas sospechas que a veces planean de demagogia, de populismos o de incitaciones al odio”, ha insistido.

En este sentido, ha detallado las medidas que el Gobierno de Imanol Pradales ha llevado a cabo desde que llegó al poder. La primera de ellas, dentro del pacto ético anunciado tras el Consejo de Gobierno del 29 de agosto, un apartado específico para “poner en valor la función social de los medios de comunicación, para facilitar su cometido y respetar su autonomía”. La segunda medida citada por Bengoetxea son los 7 millones de euros destinados a los medios de comunicación para minimizar el impacto negativo de la inteligencia artificial generativa. “Queremos que la información la hagan los profesionales. Desde el Gobierno vasco creemos que es positivo que en Euskadi siga existiendo un ecosistema vasco de medios de comunicación, pero también que Euskadi cuente con un ente público de comunicación audiovisual fuerte, atractivo, capaz de responder a los retos informativos actuales”, ha señalado para finalizar su participación en el curso de verano indicando que confía “en que siga existiendo un ecosistema de medios de comunicación autonómicos fuertes, que velen por la diversidad y convivencia de las diferentes realidades nacionales y que además estéis en permanente contacto con la sociedad a la que servís para aportar valor y lograr un impacto en ella”.