Vitoria y Álava entran ya en niveles críticos de contagio como el resto de Euskadi y la positividad supera el 10%

Hace unas semanas se fijaron tres parámetros críticos que no podía superar la pandemia. El primero era una tasa de incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Ninguna zona de Euskadi se encuentra ya por debajo de esa barrera de alerta luego de que Vitoria y Álava hayan dado ya ese salto este jueves como antes lo hicieron Gipuzkoa y Bizkaia. El segundo era que los casos positivos no supusiesen el 10% del total de pruebas realizadas y esa tasa de positividad se ha alcanzado también ahora y por vez primera desde el 23 de agosto. El tercero era que las UCI no tuvieran más de un 35% de pacientes con COVID-19 y ahora mismo hay 111 pacientes críticos para 280 plazas, casi el 40%.

En puertas de que el Gobierno vasco anuncie posibles nuevas restricciones para controlar el repunte de contagios, el último boletín de datos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ofrece perspectivas negativas. La jornada se ha saldado con 1.461 positivos nuevos en 24 horas, prácticamente un récord y el segundo peor registro de toda la serie. 1.221 de ellos son casos detectados con PCR y 240 ya con los nuevos test de antígenos. Un 42% de ellos son sintomáticos.

La tasa de incidencia general de Euskadi es de 763,02 (el triple que hace un mes), aunque en Gipuzkoa crece hasta 1.032,38 tras la aparición de otros 671 infectados, su máximo tope. En Bizkaia son 621 más y la tasa se queda en 649,95, con Leioa y Arrigoriaga pasando a niveles críticos. En Álava han aparecido 152 enfermos adicionales y ello ha hecho que se encienda el metafórico semáforo rojo de alerta, tanto en el conjunto del territorio como en sus dos principales localidades, Vitoria y Llodio. La tasa se queda en 510,72. El denominado R0 -que mide los casos que origina cada positivo- sigue en parámetros negativos ya que la pandemia se sigue multiplicando a ritmo de 1,10 infectados por enfermo.

Son 573 las personas hospitalizadas, 111 de ellas en la UCI. Es el peor dato de toda la segunda ola y llega tras una jornada con 76 ingresos, un goteo diario que no para de crecer. El hospital Donostia es el que soporta en estos momentos mayor presión asistencial. Allí se han habilitado ya algunas alas adicionales para acoger a pacientes. Un día más, Osakidetza no ha facilitado de fallecidos a causa del coronavirus. Todos los indicadores apuntan a que la tensión hospitalaria irá a más. Por el momento, Euskadi se halla en un escenario 2 de 5 del plan de contingencia de la UCI, lo que supone la habilitación de 280 camas, con sus respiradores y personal.

Por otro lado, el Departamento de Educación ha indicado que hay 96 centros educativos con casos de coronavirus, lo que supone que 149 aulas estén clausuradas. Son el 0,85% del total. El desglose de positivos muestra que la incidencia es mucho mayor -el doble en algunos casos- entre los adolescentes de 13 a 19 años que entre los más pequeños.

Aviso de salud pública en Eibar

Por otro lado, el Departamento de Salud ha lanzado una nueva alerta de salud pública, en esta ocasión dirigida a los vecinos de Eibar de entre 13 y 40 años. Dada la alta incidencia del coronavirus en la localidad guipuzcoana -tiene una tasa de 1.758,06, los casos se han disparado un 88% en una semana con 320 infectados- se les realizará a todos ellos una PCR. El cribado se iniciará el próximo lunes y durará hasta el viernes. Las pruebas se realizarán en el hospital de Eibar y se puede solicitar citar previa desde este viernes en el 943 03 26 44. El teléfono de información general de Osakidetza es el 900 20 30 50.