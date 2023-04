Vitoria se convierte otro mes de mayo en un libro de poemas con páginas de cristal

De los libros a los escaparates y de las redes sociales a las calles. Ese es el salto que harán los versos de más de 100 poetas que decorarán los comercios de Vitoria y otras 25 localidades de Álava gracias al Festival Internacional de Poesía 'Poetas en mayo', que se celebrará desde el 2 hasta el 28 de ese mes. La de dibujar con versos los escaparates es una de las acciones más originales y visibles del festival, pero no la única, ya que el programa de esta edición -el festival lleva celebrándose desde 2012- cuenta con recitales, exposiciones y conciertos, entre otras actividades relacionadas con las letras y la música.

“Habrá actividades con poetas de distintas partes del mundo, como Sri Lanka, Colombia, México, Estados Unidos o Serbia, pero también con personas que forman partes de colectivos sociales. Hay un afloramiento de la poesía que hace que, con eventos como este, llegue a todos los corazones y rompa la barrera del elitismo con el que se le ha llegado a relacionar alguna vez”, explica a este periódico Elisa Rueda, directora del festival.

'Poetas en mayo' contará con la presencia de los artistas y poetas Pedro Guerra, Aurora Luque, Sheila Blanco, Marwán, Sole Giménez, Alfonso Armada, Arkano, Anari o el poeta ceilandés Indran Amirthanayagam, pero Rueda asegura que “no solamente importan los nombres, sino todos los eventos” que se llevarán a cabo. En este sentido detalla que el festival hará un guiño especial a México y, para ello, viajarán a Vitoria poetas mexicanos como Alejandro Paniagua y Laura Hernández. Además, la familia del cantautor Juan Záizar realizará el espectáculo 'Cruz de Olvido', un altar de muertos en un homenaje en su recuerdo, con el que cantarán sus canciones.

A pesar de que la mayoría de los actos se realizarán en la ciudad, el festival de poesía recorrerá gran parte del territorio con una 'furgoneta poética' que recorrerá 25 municipios alaveses y dará la opción a los vecinos de esas localidades de participar y dar a conocer su talento con un micro abierto. “No se trata de un festival que solamente se haga en Vitoria, va a haber actos en pueblos como Laudio, Amurio, Agurain, Legutio y muchos más”, asegura Rueda.

“Internet ha creado una poesía joven, desnuda y descarnada muy valiosa”

Preguntada por la situación actual de la poesía, Rueda opina que “cada vez tiene más auge” no solo en el número de lectores, sino también en el de escritores. En este sentido, señala que las redes sociales juegan un gran papel, pero subraya que “además del talento, en redes existe la proliferación”. “Hay muchísima poesía en redes, y es cierto que internet ha creado una poesía joven, desnuda y descarnada muy valiosa, pero también es cierto que no todo lo que se ve en redes se puede considerar poesía. Aún así, eso puede generar una cercanía sobre todo hacia la gente joven”, indica.

El festival, que se creó en 2012, también cuenta con poetas euskaldunes y actividades relacionadas con la 'bertsolaritza', la reconocida técnica de improvisar versos en euskera. “Si 'Poetas en mayo' tiene un objetivo, ese es la integración. El festival está completamente vinculado a la ciudadanía y es un proyecto propio de los ciudadanos de Álava, por ello son muy interesantes las propuestas en euskera, pero también las relacionadas con la ilustración o, por ejemplo, con el público joven. Si no sumamos a toda la sociedad, nos quedaremos con un festival que no nos representará a todos y eso es algo que no queremos para nada”, concluye.