Ricardo Cabezas lamenta la “politización” del López de Ayala con el nombramiento de la nueva directora del PP

El diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha afirmado que el nombramiento de Paloma Morcillo como nueva directora del Teatro López de Ayala de Badajoz supone “politizar un espacio que no estaba politizado”, cuestión que ha negado el secretario general de Cultura de la Junta, Francisco José Palomino.

A preguntas de los medios tras participar en la presentación del Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes “Pedro Bote” de Villafranca de los Barros, Ricardo Cabezas ha lamentado que “no haya existido debate institucional” en torno al nuevo nombramiento.

El diputado provincial ha afirmado que aún no se ha tomado una decisión en relación a si la Diputación mantendrá la aportación económica destinada al Consorcio debido a esta “falta de consenso” en el nombramiento de Morcillo, partida que en caso de no continuar se mantendrá no obstante “destinada a la cultura de la ciudad”.

Ricardo Cabezas ha querido además poner en valor la labor realizada por Ángel Luis López al frente del teatro, pues “tuvo la difícil tarea de sustituir a Miguel Murillo, lo que no era fácil”, cumpliendo su cometido con éxito, y por tanto su salida “no es merecida, al no existir criterios objetivos”.

Polémica

Por su parte, Francisco José Palomino, que también ha participado en el acto de presentación del certamen, ha manifestado respecto al nuevo nombramiento en el teatro pacense que todo lo relativo a la decisión “se entregó en tiempo y forma a los miembros del Consejo Rector”“.

Palomino ha precisado que la dirección de los teatros de Badajoz y Cáceres “son altos cargos que se aprueban en Consejo de Gobierno”, por lo que la designación “forma parte de la máxima normalidad” y “no debería haber más polémica”.

El secretario general de Cultura también ha “alabado” la tarea realizada por Ángel Luis López, ha afirmado en torno a la posible retirada de la subvención al teatro por parte de la Diputación, que la Administración provincial “podrá tomar la decisión que considere oportuna... faltaría más”, abogando a este respecto “por trabajar todos juntos por la cultura”.