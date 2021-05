Los socialistas de Cáceres logran sacar adelante las cuentas municipales gracias a Unidas Podemos y al ex edil de Vox

El alcalde de Cáceres, el socialista Luis Salaya, ha sacado adelante el segundo presupuesto de la legislatura -en 2019 se mantuvo prorrogado el del año anterior-, de nuevo gracias a los votos del grupo Unidas Podemos (UP) y del edil no adscrito -ex concejal de Vox- Teófilo Amores.

El resto de la Corporación, PP, Ciudadanos (Cs) y los no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han votado en contra -12 votos frente a 13 a favor- a estas cuentas.

El pleno extraordinario celebrado este martes ha servido para dar luz verde definitivamente a unas cuentas que este año ascienden a 78.901.878 euros, un presupuesto expansivo gracias al crédito de 8 millones que ha solicitado el Consistorio y por tanto superiores a los 68,3 consignados en 2020.

Inversión social y empleo

La edil de Economía y Hacienda, María Ángeles Costa, ha defendido el proyecto por su capacidad inversora para afrontar la crisis de la covid, pues “generará empleo, apoyará a las familias, realizará un aumento de la inversión social y también de la inversión en obra pública”.

Amores ha defendido su voto favorable porque el presupuesto “recoge, no me atrevo a decir las exigencias, pero sí los planteamientos que presenté al Gobierno local, especialmente en materia de servicios sociales dada la difícil situación que estamos atravesando”, y ha calificado el proyecto de “valiente y adecuado”.

Por su parte, los otros dos ediles no adscritos han mostrado su rechazo porque “no han incluido ninguna de nuestras propuestas y se contentan en una clara falta de ambición política, con un acuerdo de mínimos otra vez”.

También han criticado que el presupuesto se presenta “muy tarde", y que cuando quiera estar aprobado de manera efectiva ya habrá transcurrido la mitad del año.

En concreto, resta publicar el documento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que, en el plazo de un mes, los ciudadanos puedan realizar alegaciones, por lo que no entrará en vigor hasta finales de junio.

La portavoz de UP, Consuelo López, ha asegurado que su apoyo a las cuentas viene dado por “un sentido de responsabilidad”, porque “si no salieran adelante, las empresas y los autónomos no podrían acceder a las ayudas". También las ha respaldado "porque desde lo público se debe facilitar la inversión de infraestructuras que mejoren la economía social”.

A continuación, la portavoz de Cs, Raquel Preciados, ha explicado el voto contrario de la formación naranja con una alocución en la que ha hecho mención a la ausencia de ayudas directas a los empresarios y autónomos por parte de la Administración y a las colas del hambre. “Hay gente trabajadora en esta ciudad que ha agotado sus reservas, llevan mucho tiempo y ya no tienen salida”, ha aseverado, y ha añadido: "Confiamos en que, por una vez, este gobierno local se baje de su torre y mire lo que hay en el camino”.

Por último, el portavoz popular, Rafael Mateos, ha insistido en que los presupuestos son "falsos" y ha recriminado que “hayan tardado más de seis meses en traer el proyecto para su debate” en sesión plenaria. La ausencia de ejecución presupuestaria también ha sido una de las críticas lanzadas por Mateos, y el retraso en las ayudas a pymes y autónomos, que “Costa anunció que estarían hacen un mes con cargo al remanente de tesorería”.