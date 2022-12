Los empleados del centro de día de Valdelacalzada llevan seis meses sin cobrar

La plantilla del Centro de Día de Valdelacalzada (Badajoz), de propiedad municipal pero gestionado por la empresa Natural Food Lab, con domicilio en Puertollano (Ciudad Real), lleva seis meses sin cobrar sus nóminas, según ha informado su abogado, Eduardo Guardado.

Según ha explicado en un comunicado, esa empresa gestiona el centro desde febrero de 2021 y desde el inicio del servicio los trabajadores vienen percibiendo sus nóminas “a cuentagotas y con retrasos continuados, siendo muy grave la situación actual en la que se le deben ya seis mensualidades”.

Esta situación ha obligado a varios de los trabajadores a recurrir ante la jurisdicción social demandando tanto a la empresa privada como al Ayuntamiento de Valdelacalzada por la responsabilidad solidaria que pudiera tener éste y su alcalde.

En el acto de conciliación celebrado el pasado 2 de noviembre el Ayuntamiento no compareció y la empresa manifestó que no puede pagar porque el Ayuntamiento no les paga a ellos.