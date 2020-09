Cayetano Polo, líder de Ciudadanos en Extremadura, abandona el partido y la política por diferencias con la dirección nacional

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura y líder regional del partido, Cayetano Polo, ha anunciado este jueves que abandona esta formación y la actividad política por diferencias con algunos planteamientos de la actual dirección nacional del partido, que preside Inés Arrimadas.

"Entré en política -hace seis años- para defender la libertad, pero tengo que defenderla desde la libertad", ha dicho Polo en referencia a las discrepancias internas. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de enero ya expuso su rechazo al proceso de designación de cargos internos.

"No quería seguir siendo portavoz del partido si no era elegido por mis afiliados y compañeros", ha dicho Polo, quien ha tenido palabras de agradecimiento al exlíder de Cs Albert Rivera.

Además, ha afirmado que algunos pactos de Cs con otras formaciones políticas en diversos ayuntamientos y comunidades autónomas no los comparte, aunque “otra cosa bien distinta es la búsqueda del consenso y del diálogo sin fijar líneas rojas", ha matizado.

Polo dejará de ser militante y en próximas fechas presentará su renuncia al acta de diputado autonómico. "No tengo ninguna intención de continuar en política", ha agregado, si bien se ha preguntado "quién sabe dónde estaremos dentro de unos años".

“He intentado ayudar”

El anuncio de su retirada se ha producido durante su segunda intervención en el pleno de la Asamblea de Extremadura celebrado este jueves, donde explicó que su entrada en política fue “para hacer mejor la vida de nuestros vecinos y defender la libertad. A partir de mañana, empezaré a defenderla en otras posiciones".

En su intervención ante el pleno, Polo, nacido en Cáceres en 1973 y donde fue edil, ha animado al conjunto de diputadas y diputados "a seguir trabajando" por "los intereses de esta tierra".

"Sois un ejemplo de amistad -dirigiéndose a sus compañeras y compañeros de Grupo Parlamentario- y la garantía de que este proyecto -el de Ciudadanos- se desarrollará con todas las garantías", ha expuesto.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento tanto hacia el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como hacia el líder del PP regional, José Antonio Monago.

"Tienes una labor titánica y te ha tocado una labor complicada. Yo he intentado ayudar siempre que he podido", ha dicho Polo dirigiéndose a Fernández Vara. "Gracias por tu cariño, he aprendido muchas cosas y, si alguna vez hemos tenido" algún rifirafe, "perdóname", ha manifestado en palabras hacia Monago.