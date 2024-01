El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha asegurado que sí habrá ayudas para reducir los costes de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) para empresas y autónomos, aunque el PSOE ha vaticinado que los posibles beneficiarios no les compensará “por el papeleo”.

Martín, que ha respondido a una pregunta del diputado socialista Juan Ramón Ferreira en el pleno que se celebra este jueves en la Asamblea, ha fijado en 2 millones de euros la partida incluida en las cuentas regionales de 2024 para que estos colectivos puedan reducir el coste de este trámite.

De este modo, se pretende beneficiar a sectores como el del taxi, autobús, vehículos funerarios y autoescuelas, entre otros, y pretende corregir “el carácter electoralista” de la gestión que, a su juicio, el gobierno socialista tenía de las ITV y que generaron “despilfarro” al establecer bonificaciones para particulares y empresas sin tener que hacer los trámites que hará supondrá solicitar las ayudas. A su juicio, con este sistema se reducirán costes para los profesionales y hará florecer cuestiones como el intrusismo, dándolas “a los que estén dados de alta”.

Sin embargo, el diputado socialista ha lamentado que la postura de la Junta haya sido la de vetar la bonificación del 100% que el PSOE ha propuesto en una de sus enmiendas y que impediría que al final los posibles beneficiarios desistan de solicitarla porque no les compensará “el papeleo” por 37 o 50 euros. Por ello, les ha instado a que apoyen la enmienda que se debatirá los próximos 1 y 2 de febrero.

Sin incremento del subsidio por desempleo

Por otra parte, el consejero de Economía, Empleo y Transformación, Guillermo Santamaría, no ha cuantificado cuantos extremeños se verán perjudicado por la no aprobación del decreto por el que se incrementa la cuantía del subsidio de desempleo, al no ser competencia de esta adminstración, aunque ha rechazado que sean los 80.000 que dice el PSOE porque los últimos datos sitúan la cifra por debajo.

Además, ha precisado que este decreto tiene entre sus objetivos aumentar el número de personas “dependientes” del gobierno sin incentivar las políticas tendentes a la generación de empleo “algo totalmente opuesto a nuestras políticas” y motivo por el que el PP la ha rechazado.