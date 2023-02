El Plan de Movilidad se pactará con Unidas por Extremadura pero no estará listo hasta mayo

El presidente del Gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado este jueves el compromiso que hizo a Unidas por Extremadura (UP) en el Debate de Investidura de pactar el Plan de Movilidad Sostenible y ha precisado que este plan, que no estará listo hasta mayo, no será aprobado hasta que no se llegue a un acuerdo con esta formación.

Vara ha respondido así, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, a una pregunta formulada al respecto por la portavoz de UP, Irene de Miguel, quien ha criticado que este compromiso no se haya cumplido hasta ahora, cuando faltan menos de 100 días para que termine la legislatura, y ha acusado a Vara de presentarse como un hombre de consenso, pero de haber usado “el rodillo y la apisonadora” de su mayoría absoluta en estos cuatro años.

Irene de Miguel ha centrado parte de su intervención en criticar la situación del tren y el agravio comparativo que ha sufrido Extremadura con el trato dado a Cantabria y Asturias a causa de los errores en la licitación sus trenes, lo que, a su juicio, supone “humillar una vez más” a los extremeños. En ese sentido, ha recordado la dimisión del presidente de Renfe y de la secretaria de Estado de Movilidad, mientras que “aquí despidieron al maquinista”, o los dos años que tendrán gratis el tren cántabros y asturianos.

Fernández Vara ha acusado a De Miguel de ser “una profunda demagoga” y de no tener “cortesía” hacia él en toda la legislatura, además de destacar las iniciativas por valor 25 millones de euros que están en los presupuestos para movilidad sostenible. En ese sentido, ha precisado que el hecho de que no se haya aprobado el plan, “no quiere decir que estemos parados”. Además, Vara ha respondido a la portavoz de Unidas que “la gratuidad del transporte de Cantabria y Asturias la tenemos aquí ya hace tiempo”.

Inversiones hidráulicas

Por su parte, en respuesta a otra pregunta, en este caso de Cs, sobre la mala calidad del agua en distintas localidades extremeñas, en concreto Arroyo de la Luz y Valencia del Ventoso, el presidente de la Junta ha destacado que en esta legislatura se han realizado 93 obras nuevas en materia de aguas en 126 localidades por valor de 146 millones de euros y que afectan a 760.000 personas.

Vara especificado que en Arroyo de la Luz (Cáceres) se va a hacer una inversión de 1,2 millones de euros, y en Valencia del Ventoso (Badajoz), de 1,7 millones de euros.

El presidente ha destacado que las infraestructuras que había hace 20 años en Extremadura no tienen nada que ver con las de hoy y aunque haya problemas, como ocurre en estas dos poblaciones, “no se puede generalizar porque es en la generalización donde uno acaba perdiendo toda la razón”, le ha dicho al diputado de Cs Fernando Baselga.