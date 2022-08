El PP pregunta en el Congreso de Diputados detalles sobre la alta velocidad en Toledo y conexión fronteriza

El Partido Popular ha presentado por escrito varias preguntas en el Congreso de los Diputados para solicitar que se aclaren las obras pendientes del trazado del “Tren de Alta Velocidad” Extremadura-Madrid, en relación a sus trámites, partidas presupuestadas y nivel de ejecución.

El diputado popular por Badajoz, Víctor Píriz, ha dicho en una nota que el objetivo es que “se concreten datos reales” en relación a todas estas obras aún por finalizar.

En la actualidad “lo único que tienen los extremeños es un Alvia que pasa por una línea sin electrificar en su totalidad, que solo llega hasta Plasencia a ritmo de 85 kilómetros/hora y que acumula continuos retrasos en su llegada a Madrid”. El PP no ha explicado cómo ha hecho el cálculo de velocidad media, ya que los 500 km que hay entre Badajoz y Madrid por tren el Alvia los hace en 4 horas y 33 minutos, lo que supone una media de 118 km/h, que entre Badajoz y Plasencia, donde está toda la vía nueva, es aún superior.

Las mejoras, por tanto, “han sido mínimas”, lo que representa “una tomadura de pelo más a Extremadura, sus familias y empresas”.

La llegada del AVE a la región “no admite más demoras” y para ello el trazado debe completarse con urgencia hasta Madrid. El PSOE ha recordado repetidas veces que fue el PP el que dejó caducar el informe ambiental entre Navalmoral y Madrid

“Los extremeños demandan un tren rápido y seguro como el que ya tienen otras regiones, -ha afirmado- no una tartana que no supera los 100 kilómetros/hora [en realidad el Alvia alcanza los 180 y el Intercity casi los 200], pues los ciudadanos extremeños no son de segunda, lo consienta o no el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara”.

Por este motivo, el PP ha preguntado al Gobierno central en relación al estado de la ejecución presupuestaria, desglosada de forma provincial, tanto de la Administración General del Estado como de las empresas, entidades, consorcios y fundaciones públicas implicadas en estas obras.

A su vez, también se quiere conocer si hay avances en relación a la estación internacional de Caya (Badajoz-Elvas) y en la conexión de la Alta Velocidad entre España y Portugal, o si el Alvia podría entrar en el país vecino mientras se concreta el AVE, entre otras cuestiones.

“Las relaciones comerciales hispanolusas son imprescindibles para el desarrollo económico y la creación de empleo en la región, -ha dicho Píriz- estar conectados con los puertos lusos con vías de comunicación modernas y rápidas es básico para la exportación de los productos de la comunidad y para la llegada de turistas, y debería ser tenido en cuenta”.