La Comunidad Terapéutica 'Charo Cordero' atenderá a mujeres con conductas adictivas

La ciudad de Plasencia (Cáceres) cuenta con un nuevo recurso público y gratuito, gestionado por Cruz Roja, destinado a la atención de mujeres con conductas adictivas, con el que, además, se pretende rendir homenaje a la expresidenta de la Diputación de Cáceres Charo Cordero, recientemente fallecida.

La presentación de la Comunidad Terapéutica "Charo Cordero", un servicio pionero en la provincia de Cáceres, ha tenido lugar este lunes en un acto que ha contado con la participación del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

El jefe del Ejecutivo ha destacado la importancia de las segundas oportunidades, "de poner lo importante en el frontispicio de nuestras preocupaciones", al tiempo que ha mostrado el anhelo de que "nos situáramos todos en la misma parrilla de salida, con las mismas oportunidades y las mismas condiciones para saber cómo avanzamos, en función de nuestras peculiaridades y de nuestras circunstancias".

Vara, que ha estado acompañado por el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha resaltado que éste es un recurso para las segundas oportunidades y ha indicado que "seguimos viviendo en un mundo en el que, en muchos casos, está lleno de desigualdades y de injusticias".

Servicio público

En su intervención, ha recordado el día en que recibió una llamada de Charo Cordero para "decirme que hiciéramos cosas juntos, aquí en este centro" y se ha referido a los recuerdos y a la transformación que ha vivido en los últimos años "como servicio público adaptado a una demanda que va mucho más allá de lo que podemos imaginar".

En su reflexión, Fernández Vara ha incidido en que no se puede olvidar lo que hay detrás del trabajo que se realiza en este centro. "Aquí hay ocho mujeres, que vienen buscando si en sus vidas va a haber, o no, otras etapas en las que ser más libres, más independientes, en las que se puedan sentir iguales, en las que alguien les dé una mano amiga, en la que alguien las pueda entender, en la que alguien no las juzgue. Son mujeres que vienen habitualmente siendo ya juzgadas", ha afirmado.

Además, el presidente extremeño ha añadido que "cuando estas mujeres vienen aquí, buscan una mano para salir adelante y para poder recuperar a sus hijos, para poder recuperar la vida, la autoestima, en definitiva para poder recuperar la dignidad, que es, en la vida, lo más importante que podemos tener".

Fernández Vara ha querido también reconocer el esfuerzo de trabajadores y voluntarios "por hacer posible cada día que haya un grupo de mujeres que aspiren a eso tan importante que es que la vida les dé una segunda oportunidad".

En la provincia de Cáceres no existía ningún otro recurso exclusivo para mujeres con problemas de conductas adictivas. Con la ayuda económica de la Diputación de Cáceres se ha llevado a cabo la adaptación del centro residencial, ubicado en la antigua comunidad terapéutica Finca Capote de Plasencia, que cuenta ahora con doce plazas para mujeres y seis para sus hijos.

Los accesos a este recurso son a través de los equipos de conductas adictivas del SES, IMEX, Unidad de Alcoholismo de los Centros Sociosanitarios, así como de los recursos de la red de atención a conductas adictivas de Extremadura.