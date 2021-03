Extremadura respalda reanudar la vacunación con AstraZeneca el miércoles 24

Extremadura ha respaldado la decisión adoptada este jueves en el pleno extraordinario del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud de reanudar la vacunación contra la COVID-19 con AstraZeneca. Tras los análisis del Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha quedado acreditado que la vacuna es "segura y eficaz y que los beneficios superan con creces a los riesgos", ha explicado Sanidad a través de un comunicado.

La Ponencia de Vacunas y la Comisión Nacional de Salud Pública se reunirán este fin de semana para determinar las pautas a seguir para la reanudación de la vacunación el próximo miércoles día 24. De esas pautas será informado el Consejo interterritorial que volverá a reunirse en sesión extraordinaria el lunes 22.

España, y por lo tanto Extremadura, decidieron suspender "por prudencia" durante 15 días la administración de la vacuna de AstraZeneca hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) descartara una posible relación con este antídoto y una treintena de episodios trombóticos en personas que habían recibido este fármaco en varios países europeos.

No obstante, en Extremadura no se han registrado importantes efectos adversos. Un total de 14395 personas menores de 55 años pertenecientes a los grupos denominados esenciales -Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, bomberos docentes- han recibido en la región la vacuna de AstraZeneca y las reacciones adversas "no llegan al 1%" de los vacunados, según el Servicio Extremeño de Salud (SES).

De hecho, las notificaciones de reacciones adversas de AstraZeneca son las menores de las tres vacunas. "Se trata de reacciones leves, fundamentalmente fiebre que se pasa en un día o dos", explicó el SES.