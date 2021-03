Menos del 1% de los 12.900 extremeños que han recibido la vacuna de Astrazeneca han sufrido alguna reacción, aunque leve

España, y por lo tanto Extremadura, suspenderá "por prudencia" durante 15 días la administración de la vacuna de AstraZeneca hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) descarte una posible relación con este antídoto y una treintena de episodios trombóticos en personas que habían recibido este fármaco en varios países europeos.

No obstante, en Extremadura no se han registrado importantes efectos adversos. Un total de 12.904 personas menores de 55 años pertenecientes a los grupos denominados esenciales -Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, bomberos docentes- han recibido en la región la vacuna de AstraZeneca y las reacciones adversas "no llegan al 1%" de los vacunados, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

De hecho, las notificaciones de reacciones adversas de AstraZeneca son las menores de las tres vacunas. "Se trata de reacciones leves, fundamentalmente fiebre que se pasa en un día o dos", explica el SES.

Vigilar los síntomas

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha pedido a los menores de 55 años que están citados para vacunarse con AstraZeneca que no acudan a los puntos citados desde este martes y a los 12.904 que ya han recibido la primera dosis les ha recomendado que vigilen la aparición de síntomas y comuniquen si en los días sucesivos tuvieron dolor de cabeza intenso, que no se aliviara como analgésicos, alteración en el movimiento de los ojo o somnolencia excesiva.

Otros síntomas a los que hay que estar atentos es, según el consejero, a un aumento de los dolores de cabeza al hacer esfuerzos, estado de cierta confusión o alteraciones neurológicas como convulsiones.

Vergeles ha explicado que ya está alertados los servicios de urgencia y emergencia ante este tipo de síntomas y se ha activado además el Código Ictus, ya que se comporta como una trombosis cerebral.

El consejero ha precisado que esta suspensión afecta a todos los lotes de esta vacunas y no a uno concreto, como ocurrió hace unos días en relación a posibles trombos en pulmones y piernas, ya descartados.

Un caso de trombos en España

En este caso, lo que los expertos de la Agencia Europea del Medicamento van a estudiar es la relación de causalidad con posibles trombos de los senos venosos cerebrales, de los que solo se ha registrado un caso en España las 800.000 dosis administradas en España, y que, según los últimos datos, evoluciona favorablemente.

Según el consejero, este tipo de trombos es muy infrecuente -3 o 5 casos por cada millón de habitantes-, pero al haberse dado en un vacunado con AstraZeneca, el principio de "precaución" recomienda sus suspensión cautelar.

El consejero extremeño ha precisado que en estos momentos "su menor problema" y lo que menos le preocupa es el parón que pueda sufrir el programa de vacunación, ya que lo que prima es la seguridad clínica.

Datos de vacunación

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un total de 52.819 extremeños han recibido ya las dos dosis de la vacuna y se han administrado 148.614 de las 178.365 recibidas, lo que supone el 83,3 por ciento, levemente por debajo de la media nacional, que está en el 84,8 por ciento.

De las 178.365 dosis recibidas, 129.365 son de Pfizer, 10.900 de Moderna y 38.100 de AstraZeneca.