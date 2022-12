Guardiola advierte de la situación de la sanidad extremeña frente al “triunfalismo” de Vara

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha abogado este lunes por un pacto político de consenso por la Sanidad, un “asunto capital”, cuya mejora, a su juicio, es un “clamor”, en referencia la convocatoria de huelga de médicos en la región.

“Necesitamos un nuevo modelo de gestión sanitaria de calidad”, ha sentenciado la dirigente popular en una rueda de prensa, en la que se le ha preguntado por el paro de los médicos, que se ha celebrado tras reunirse en Cáceres con profesionales de Enfermería y de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

En su opinión, la situación laboral de estos es “insostenible” por la falta de personal, pues poco se habla, ha dicho, de “las 200 enfermeras que el Gobierno de Vara ha reconocido que deberían incorporarse a las plantillas del Sistema Extremeño de Salud (SES)”. Así, ha pedido un pacto por la Sanidad, algo que requiere de un “liderazgo sólido”, pero “sobre todo” de recursos humanos y materiales “bien gestionados”, y ha abogado por que en la Asamblea de Extremadura se elabore un plan de garantía y calidad sanitaria firmado por todos los grupos, escuchando previamente a los expertos.

En este sentido, ha recordado que el PP ya presentó un documento con mejoras urgentes, tras reunirse con sindicatos y sanitarios, que “Vara no quiso ni leerlo ni recibirnos”, algo que espera que cambia ahora con la “marea blanca”. “Los médicos están en la calle y reivindican una necesidad de mejora de nuestra Sanidad en Extremadura. Estamos confrontando una realidad precaria frente al triunfalismo de Vara y los consejeros”, ha expuesto Guardiola.

En su opinión, en esta tierra se tarda demasiado en pedir lo que hace falta. “Estamos bastante aletargados y quiero que la gente salga de esa resignación y luche por lo que nos corresponde, ni más ni menos, por nuestros derechos”.

“Es un clamor que necesitamos una mejora de la Sanidad extremeña. Los partidos tenemos que estar a una en estas cuestiones. La Sanidad está para darle una vuelta de principio a fin. Hay que tener más sensibilidad, si no la quieren tener con los profesionales, que la tengan con los usuarios que le han dado la confianza mayoritaria”, ha expuesto. Por ello, ha pedido que se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores del SES y que se tenga especial cuidado con la Atención Primaria, que “está desmantelada”, ha asegurado.

Por su parte, Elena Lucas, enfermera del SES, ha mostrado su preocupación también por la situación sanitaria en el área de Cáceres. “Los sanitarios somos humanos y no podemos seguir trabajando bajo la presión a la que estamos sometidos porque podemos dañar la salud de aquellos pacientes que atendemos. No nos responsabilizamos de los posibles errores que se puedan cometer. Necesitamos sustituciones”, ha expuesto.

Así, ha denunciado que les deben “más 150 días por enfermero y por técnico de cuidados auxiliares por unidad”, que no podrán coger en su totalidad, ha dicho. “No queremos trabajar con una ratio menor de la recomendada porque no queremos ofrecer poca calidad a nuestros pacientes, no queremos cometer errores, queremos que los turnos se unifiquen, no queremos agravios comparativos con los compañeros”, ha apuntado.

Según ha relatado, en servicios como UCI y urología y digestivo en se ha bajado en Cáceres del número de enfermeros por paciente recomendados ya esta semana, “bajo conocimiento de la dirección”, ha apuntado Lucas, a la vez que ha asegurado que la Sanidad que se ofrece no es de calidad.