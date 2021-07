Portugal exige certificado sanitario en hoteles y restaurantes, y Elvas está en alerta

Portugal exige desde este viernes un test negativo o el certificado digital europeo de vacunación para todos los que se alojen en cualquier hotel del país, y lo mismo durante el fin de semana en el interior de los restaurantes de los municipios con riesgo elevado o muy elevado.

Por otro lado el municipio de Elvas pasa a situación de alerta y vigilancia, de la que sale Castelo de Vide.

La medida ha sido adoptada en el Consejo de Ministros celebrado este jueves debido al incremento de casos covid, que han elevado a 27 los municipios en riesgo elevado (más de 120 casos por 100.000 habitantes en 14 días) y a 33 los de riesgo muy elevado (más de 240 casos).

La ministra de Presidencia de Portugal, Mariana Vieira da Silva, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que la medida de presentar test negativos o el certificado digital europeo en los hoteles también será para los turistas extranjeros.

Los únicos que no tendrán que presentar ningún test serán los menores de 12 años y los propios empleados.

El dispositivo de prueba, que puede comprarse en los supermercados, se lo podrán hacer los que se alojen en el hotel en el mismo momento de formalizar el ingreso.

La cuarta ola se ha agravado en Portugal durante la última semana y los casos se han disparado una media diaria del 54 %, según Vieira da Silva.

Hay 27 concejos con incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes con más de 120 casos, mientras que en riesgo muy elevado (más de 240 casos) ya hay 33.

En todos ellos, el acceso al interior de los restaurantes (abiertos hasta las 22,30 horas), no la terraza, desde la tarde del viernes y durante el fin de semana sólo será posible presentando el certificado digital de covid o con un test negativo.

Durante el resto de la semana, no será necesario presentar ninguna documentación para el acceso a los restaurantes de estas zonas del país con mayor incidencia.

Sigue el toque de queda

El toque de queda impuesto en algunos municipios entre las 23.00 y las 5.00 horas continuará vigente durante toda la semana, según confirmó el Gobierno luso.

Sin embargo, ya no estará restringida la entrada y salida en Lisboa desde las 15,30 horas del viernes a las 5.00 horas del lunes.

En los 60 concejos del país más afectadas -entre ellas Lisboa y Oporto- el teletrabajo vuelve a ser obligatorio y los espectáculos culturales cerrarán a las 22,30 horas.

Las cafeterías y restaurantes cerrarán a las 22.30 horas en todo el país y el aforo de bodas o bautizos será de un máximo del 25 %.

Lista de municipios afectados

Están en riesgo muy elevado, con medidas específicas: Albufeira, Almada, Alcochete, Amadora, Arruda dos Vinhos, Avis, Barreiro, Cascais, Faro, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Mira, Moita, Montijo, Mourão, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Silves, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos y Vila Franca de Xira.

En riesgo elevado: Albergaria-a-Velha, Alenquer, Aveiro, Azambuja, Bombarral, Braga, Cartaxo, Constância, Ílhavo, Lagoa, Matosinhos, Óbidos, Palmela, Portimão, Paredes de Coura, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia y Viseu.

Finalmente, por su evolución, están en alerta: Alcobaça, Arouca, Arraiolos, Barcelos, Batalha, Benavente, Caldas da Rainha, Cantanhede, Carregal do Sal, Castro Marim, Chaves, Coimbra, Elvas, Espinho, Figueira da Foz, Gondomar, Guimarães, Leiria, Lousada, Maia, Monchique, Montemor-o-Novo, Oliveira do Bairro, Paredes, Pedrógão Grande, Peniche, Porto de Mós, Póvoa do Varzim, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Tavira, Valongo, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António