Cáceres, expectante ante la “publicidad impagable” por volver a ser escenario de 'La Casa del Dragón'

En los próximos días, diversas localizaciones de la Ciudad Monumental de Cáceres se convertirán en escenarios del rodaje de la segunda temporada de “La Casa del Dragón”, que se prevé deje un retorno económico en la capital cacereña de cerca de10 millones de euros, y suponga una promoción excepcional para la ciudad.

“Calculamos un retorno de más de 10 millones durante el rodaje de forma directa e indirecta. Un retorno que está muy repartido”, entre las plazas hoteleras, la dinamización de la hostelería y el alquiler de naves de grandes superficies en el polígono industrial de Las Capellanías, sectores a los que se suman empresas de transporte, atrezzo y logística, ha señalado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.

De hecho, Salaya ha manifestado que unas de las condiciones que se acordaron con la productora es que se utilizaran servicios de la ciudad, y “la mayor parte de los materiales que se van a emplear, se producen aquí”.

El alcalde ha destacado la importancia que supone la grabación de esta serie para la promoción de la ciudad, haciendo que las rutas guiadas por los escenarios de la saga ideada por George R. R. Martin se hayan convertido en “un reclamo para los turistas e incluso el turismo familiar”.

El casco histórico de Cáceres acogerá a partir de la tercera semana de mayo el rodaje de algunas escenas de la segunda temporada de ‘House of the Dragon’, con la ciudadela medieval cacereña convertida de nuevo en Desembarco del Rey en la saga de la HBO.

Es el tercer desembarco de la HBO en la capital cacereña; el primero se realizó en 2017 con la multipremiada serie de “Juego de Tronos”, que rodó en escenarios naturales de Los Barruecos y también Trujillo, además de en la parte antigua de Cáceres.

Según fuentes municipales, el equipo de preproducción ya lleva semanas en Cáceres con los preparativos del rodaje de las secuencias que se ubicarán en las calles Orellana y de la Monja, las plazas de San Jorge y San Mateo, el Arco de la Estrella y la Plaza Mayor de Trujillo, donde volverán a grabar escenas.

El rodaje de esta segunda temporada comenzó en Inglaterra el pasado mes de marzo, en los estudios Leavesden (Warner Bros).

En el caso de Cáceres la estancia será más corta que en la anterior ocasión, ya que las jornadas de grabación estarán más concentradas, “en muy pocos días para producir las menores molestias a los vecinos”, ha aclarado Salaya.

“Una promoción de la ciudad de valor incalculable”

La presidenta del Cluster de Turismo de Extremadura, María José García Curto, ha manifestado en declaraciones a este diario que no hay datos estadísticos que permitan saber con exactitud el retorno económico de las grabaciones de la productora de la Casa del Dragón en Cáceres y en otros puntos de la región, pero sí es cierto que “la promoción que hacen de la ciudad repercute en el posicionamiento y en la imagen de la marca Cáceres.”

A su entender, estas producciones “están actuando como palancas promocionales y no sólo hablamos de Cáceres, sino de toda Extremadura, Film Comission tiene un catálogo con numerosas localizaciones para el rodaje de escenas tanto de ámbitos urbanos como rurales con una riqueza patrimonial, natural y paisajística importantísima” que, con seguridad, dijo, atraerán a otras productoras y a muchos de los espectadores de las series.

Los turistas que vienen atraídos por lo que han visto en las series “lo hacen para conocer la joyita de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero les decimos que también tenemos otras joyitas repartidas por toda Extremadura, como La Siberia, Las Villuercas y Guadalupe, y muchas zonas más, y cuando se van lo hacen sorprendidos y encantados”.

La promoción no la valoran económicamente, pero reconoce que si se hablara de dinero se estaría hablando de mucho. En cuanto a los hoteles, restaurantes y servicios de catering sí que se ha notado un incremento en las reservas y en los servicios ofrecidos, ha dicho.

En el caso de los alojamientos “se están beneficiando mucho tanto hoteles como alojamientos turísticos, porque, además, son reservas de larga estancia que les aseguran unos ingresos fijos durante un tiempo”.

Los vecinos del casco antiguo durante los días de rodaje conviven entre sus calles y los decorados y les atrae ver “todo lo que conlleva la grabación de una escena que, en el mejor de los casos, dura un minuto”, asegura Miguel, que vive cerca de la Plaza de San Jorge.

Otro vecino del casco antiguo, Raúl cree que las grabaciones de series y películas son un importante foco de promoción y de atracción de turistas. Señala que los únicos inconvenientes es la dificultad para acceder a muchos puntos de la ciudad monumental cuando están cortados por los rodajes y la falta de aparcamientos que, ya de por sí, son bastante escasos.

Sí pide a todas las empresas de transportes y de grúas que utilizan vehículos y maquinarias de grandes dimensiones que “tengan especial cuidado con nuestro patrimonio, en mi caso, no por culpa de los rodajes sino por otros motivos, en los 17 años que llevo viviendo en el casco histórico me han dañado el balcón en numerosas ocasiones”.

Los negocios de la zona ven que hay un repunte de afluencia de clientes durante esos días, aunque no en exceso. Es el caso del Restaurante Almagesto, en la Puerta de la Estrella de Cáceres, su responsable, José Ramón, no ha notado un aumento de comensales con las grabaciones, “ellos tienen sus catering y no hemos notado una mayor clientela”. No obstante, afirma que los rodajes no le molestan, ni le han perjudicado para acceder a su negocio.

Lo que sí parece evidente es que compensan unos pocos días de molestia a cambio de tener una promoción internacional de la ciudad de valor incalculable.