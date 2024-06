Tot a punt per al Festival de les Idees i la Cultura a Barcelona!

Compte enrere per al Festival de les Idees i la Cultura, el gran esdeveniment d'elDiario.es que se celebra els dies 28 i 29 de juny a Barcelona! El FIC és un festival cultural totalment gratuït i pioner a Espanya, inspirat en els grans esdeveniments dels principals mitjans internacionals i que aquest any celebra la seva tercera edició després de l'èxit aconseguit a A Coruña i València.

La plaça de Catalunya i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) seran els punts de trobada amb la ciutadania i on se succeiran concerts, debats, entrevistes, monòlegs inspiradors, humor i múltiples activitats culturals gratuïtes i pensades per a tots els públics amb un gran ventall de personalitats i artistes nacionals i internacionals de primer nivell.

Divendres, gran concert gratuït de Sidonie

Divendres, el FIC arrencarà amb un trobada exclusiva amb els socis i sòcies d'elDiario.es. Serà al CCCB a les 16:00 i en el mateix, Ignacio Escolar, Neus Tomàs i Olga Rodríguez donaran la benvinguda al Festival contestant preguntes sobre elDiario.es. A continuació, serà el torn dels Monòlegs d'elDiario.es, on Juanlu Sánchez i Toño Fraguas explicaran les interioritats més íntimos de la professió periodística.

Al CCCB també hi haurà seguidament dos interessants debats. Un amb dones referents de la literatura catalana i un altre amb representants de ONG per parlar sobre com garantir l'accés universal als drets fonamentals.

A més, Mongòlia portarà el seu espectacle més gamberro, 'Catalunya es lo que yo te diga'. Amb el mateix, Dario Adanti demostrarà que hi ha una cosa més catalana que els calçots i la sardana: els migrants argentins. Les activitats del CCCB són les úniques que requereixen reserva gratuïta d'entrada per qüestions d'aforament.

La nit de divendres, el tret de sortida musical el donarà a plaça de Catalunya Sidonie amb un gran concert gratuït. La coneguda banda d'indie rock estarà precedida a l'escenari de Júlia Colom a partir de les 20:00, la música del qual fon tradició amb creació contemporània.

Marc Giró, mestre de cerimònies de la jornada de dissabte

Durant la jornada de dissabte, que se celebrarà íntegrament a la plaça de Catalunya, tindrem a Marc Giró com a gran mestre de cerimònies. El presentador serà l'encarregat de presentar les diferents activitats i espectacles del Festival de les Idees i la Cultura amb l'humor i la genialitat que el caracteritzen.

Obrirem a plaça de Catalunya el dia gran del FIC a les 10:00 h amb un debat molt especial amb grans referents de la comunicació per parlar del que millor se'ns dóna fer a elDiario.es: periodisme malgrat tot.

Després, a les 11:00, Bob Pop, un dels escriptors i guionistes més estimats i seguits, torna a portar el seu carisma i talent al FIC. Sobre l´escenari de plaça de Catalunya interpretarà l'adaptació a monòleg teatral del vostre diari més personal, Dies simètrics.

A continuació, portem a l'escenari 'El rincón de pensar', la secció de elDiario.es dedicada a la Filosofia, un espai per reflexionar sobre les preguntes del nostre temps. En aquesta ocasió parlarem de 'La verdad en la esfera pública' amb Santiago Alba Rico, Remedios Zafra i Judit Carrera.

Cap a les 13:00, els Germans Torres desplegaran sobre l'escenari les seves arts culinàries en un showcooking i demostraran per què són dos dels cuiners més estimats i carismàtics del nostre país.

Margaret Atwood, La Ruïna i Juan Diego Botto

La tarda començarà a les 17:00 h amb Margaret Atwood, una de les escriptores més prestigioses del panorama internacional, que participarà en directe a través de videoconferència des del Canadà en una entrevista amb María Ramírez, subdirectora d'elDiario.es.

Els podcast tindran un espai destacat al FIC. A les 17:30 Juanlu Sánchez parlarà amb la periodista Olga Rodríguez a 'Un tema Al día'; a continuació, Carne Cruda tancarà amb un espectacle en directe una de les seves temporades més intenses amb Santi Balmes com un dels convidats. I a les 19:15 arribarà l'espectacle de La Ruina que comptarà amb Gemma Nierga com a convidada especial.

Sobre les 20:30 la poesia prendrà la plaça de Catalunya amb Juan Diego Botto i el espectacle 'Y una mañana todo estaba ardiendo'. Unint la música del pianista i compositor Alejandro Pelayo i la literatura, Botto i Nur Levi recitaran alguns dels versos més emblemàtics que s'han escrit sobre la guerra, un tema malauradament de màxima actualitat i sobre el qual els versos de grans poetes cobren més vigència que mai.

El colofó final de dissabte a la nit arribarà amb una doble sessió de DJ. Primer tocarà ballar al ritme de la proposta dels hits de Nòvies, a partir de les 22:00 h. Més tard serà el torn de la sessió de Oro Jondo, on l'animació i el 'perreo' estan garantits.

El FIC serà també una celebració amb activitats per a tots els públics. A la caseta de socis i sòcies podràs arreplegar un pack molt especial de benvinguda. A la infantil, se succeiran les activitats perquè els més petits es diverteixin. També hi haurà barres per carregar les piles d'energia durant el festival. A més, hi haurà un punt d'hidratació amb aigua disponible per si vols portar la teva ampolla per omplir-la.

A més del públic presencial, que podrà assistir de manera gratuïta a tot el que passi, el Festival també podrà seguir-se a streaming. En aquesta web podeu consultar tot el programa complet.

El FIC 2024 compta amb el suport de Turisme Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

T'esperem a Barcelona el 28 i el 29 de juny. Vine a celebrar el FIC!