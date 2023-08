La inteligencia artificial, a debate en el Festival de las Ideas y la Cultura

Cuándo Sábado, 9 de septiembre. 11.30 h Dónde Plaza de María Pita, A Coruña Entrada gratuita

Carme Artigas

Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. (1968, Vilassar de Mar, Barcelona) Licenciada en Ingeniería Química y en Ciencias Química. Fue nombrada Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial tras la formación en enero de 2020 del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Está considerada como una de las mayores expertas en la aplicación práctica del Big Data y la Inteligencia Artificial de España. Además, es embajadora en España de las conferencias Women in Data Science de la Universidad de Stanford y miembro de la fábrica de ideas Data Innovation Network de la Universidad de Columbia.

Verónica Bolón Canedo

Profesora e investigadora experta en IA en la Universidade da Coruña. Trabaja en temas de investigación relacionados con Inteligencia Artificial, especialmente en aprendizaje máquina y algoritmos verdes. Es autora de varios libros y más de 100 artículos. Ha recibido varios galardones, entre otros el premio Dona TIC Revelación otorgado por la Generalitat de Catalunya. Es miembro de la Academia Joven de España y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Participa en actividades de divulgación para fomentar la vocación científica entre las niñas y coordina el proyecto Inspira STEAM en A Coruña.

El debate se podrá seguir también en directo desde nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter.

