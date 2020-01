Javier Tolentino: "Para Emma Suárez la vida es más importante que el cine"

"Lo importante es amar, Javier". Dice Javier Tolentino que esta frase resume la filosofía vital de Emma Suárez, que ha bebido las mieles del éxito desde que cumplió 14 años y representó a la protagonista de Memorias de Leticia Valle (Miguel Ángel Rivas). Cuenta el director del programa cinematográfico El séptimo vicio de Radio 3 que aquella experiencia la transformó."Tocó la independencia" y nunca volvió a ser la misma.

Desde entonces, la actriz madrileña ha hecho gala de una libertad que no ha logrado doblegar ninguno de los numerosos directores para los que ha trabajado. Ahí están Pilar Miró, Julio Medem o Pedro Almodóvar, por poner sólo algunos ejemplos.

En Un alfabeto para Emma Suárez (Extravertida) asistimos como lectores a ese ejercicio de libertad. El de una Emma Suárez que cuestiona y, hasta cierto punto, reta al autor del libro cuando la conversación transita por los derroteros más peliagudos de su intimidad.

Todo eso queda blanco sobre negro en un libro cargado de poesía, subtexto y admiración por una intérprete que ha marcado la historia del cine español. Ella, asegura Tolentino, ha logrado representar "el sótano más profundo de Almodóvar". Lo hizo en Julieta y con aquel papel obtuvo el Goya a mejor actriz.

Este jueves a las 19.30 en Gallo Rojo (Sevilla), Javier Tolentino presenta Un alfabeto para Emma Suárez, con Eduardo Trías -director del Almería Western Film Festival-, el guionista Rafael Cobos (La Peste) y la actriz Carmen Canivell (El mundo es suyo).

¿Qué persona has descubierto a lo largo de tus encuentros con Emma Suárez?

La conocí por primera vez con Julieta (Pedro Almodóvar) en Cannes. Es una mujer excepcional, pero creo que me he quedado en las puertas, porque es una mujer con un fondo que nunca llegamos a conocer. Lo he transmitido a fuerza de prácticamente ganarme una enemistad. El texto no dice, pero transmite. No cuento, pero relato esa bajada a los infiernos, que ella no quiere contar, pero que está ahí en el libro. O ese debate que mantiene con directores como Pedro Almodóvar o Julio Medem. Esa es la mujer libre que he conocido y que le cuento a mis lectores, que son los únicos a los que me debo. Solo me importa serle fiel al lenguaje y al lector, que vea que no hay ninguna pregunta pactada y que no es un texto periodístico, sino un ensayo.

De hecho, el libro hace explícita esa tensión, esa pugna narrativa. ¿Qué fue lo más complicado?

Lo más complicado era retirarle el miedo escénico al resultado del libro. El debate ha existido siempre. No sé cómo he quedado con Emma, pero supongo que como un traidor. Prefiero pasar como un traidor con ella, que con el lector. Recuerdo que, una vez en la radio, después de una entrevista, el director de turno me dijo que era un cobarde por decir aquello sobre Tirante el Blanco de Vicente Aranda. Le dije que no era un cobarde por decir lo que pensaba. Lo que más me importa es el oyente de Radio 3 o el lector. En este caso, no es un texto que le falte el respeto a Emma Suárez, pero sí es mi mirada.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ella?

Creo que la mayor sorpresa es que, en el tema personal, parece una niña. Es libre y estoy convencido de que la convencerías para ir al mundo. Con ella se tiene la sensación de que todo es posible. Con Emma Suárez tienes toda la vida por delante para discutir, para amar... No creo que Pedro (Almodóvar) la vuelva a llamar, porque es díscola y todas, menos Carmen Maura, lo obedecen. Sabe conjugar su apuesta por la vida y por su profesión de actriz. Cuando termina de rodar, empieza su vida. Para ella, la vida es más importante que el cine.

