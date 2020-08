La conselleira de Educación asegura que es "inviable" reducir el número de alumnos por aula porque "no hay espacio"

La conselleira de Educación de la Xunta, Carmen Pomar, asegura que Galicia no va a contratar a más profesorado porque "no hay espacio suficiente" para reducir las ratios de los alumnos por aula, que supondrían aumentar el número de clases. "Hay una explicación muy simple, aunque podamos desdoblar las aulas no tendríamos espacio suficiente para ir a ratios de 15 alumnos. Es totalmente inviable porque no hay donde ubicar físicamente a esos alumnos. Optamos por ser realistas", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser.

La CIG, sindicato mayoritario de educación en Galicia, amenaza con una huelga en el inicio de curso si la Xunta no modifica su protocolo

A este respecto, el sindicato mayoritario en Educación, la CIG, señala que los centros de localidades medidas y pequeñas sí tienen espacio y que "hubo tiempo" para buscar soluciones en las ciudades, como colaboraciones con la Fegamp o el establecimiento de turnos. La conselleira también apuntó que la Xunta está a la espera de que el Ministerio de Educación fije las cuantías y los fines del dinero que cederá a las comunidades para esta materia.

Pomar indica que el curso comenzará con aulas de 25 alumnos, es decir, el máximo que marca la normativa, con presencialidad y con mascarilla, una vez que el comité clínico reafirme su propia recomendación en una reunión que se celebrará la próxima semana. En este encuentro también se abordará cómo se actuará en caso de brotes en los centros, que comienzan las clases el 10 de septiembre.

La titular de Educación también defendió que el espacio entre alumnado no sea de metro y medio, sino de un metro "entre cabeza y cabeza" y afirmó que los centros educativos "tienen la ventaja de que son estructurados, organizados y con una disciplica que se asimila pronto".