Los 15 pantallazos que bastaron al PP para denunciar una supuesta trama de bots: no hay bulos, pero sí críticas a su gestión

La Xunta de Galicia y el PP gallego se consideran víctimas de “una operación organizada de desinformación, de mentira, de manipulación”, “un ataque despiadado” tras el que sitúan “un entramado de manipulación digital” coordinado desde Madrid pero con conexiones en medio mundo. La denuncia fue lanzada sin pruebas por la número dos del partido, Paula Prado, que sustentaba todas sus acusaciones sobre un hecho: “Sólo hablan bien de Pedro Sánchez”. Horas después, el presidente Alfonso Rueda le daba su respaldo y aseguraba que, tras la denuncia “casualmente, muchos ya desaparecieron”. Según ha podido comprobar elDiario.es, ese “muchos” son exactamente dos, y ni siquiera las que el PP cree.

Los populares hablaban de “bots” automatizados y perfiles falsos. Su denuncia se sustenta en un powerpoint, posteriormente convertido en hilo de posts, con capturas de 15 cuentas de la red social X (antes twitter), un número “ridículo” para una “red de desinformación”, según los expertos consultados por esta redacción. En esas capturas, no hay bulos ni ataques “a Galicia”, como afirman los populares, lo que se leen son críticas a la actuación de la Xunta, similares a las que se pueden encontrar en el perfil de cualquier usuario de izquierdas.

“El mapamundi al que nos enfrentamos”

Como si fuese el arranque de una película de acción, el hilo del PPdeG se abre con esta afirmación: “De la misma forma en que se difundieron bulos contra nuestro mar con peces de Sri Lanka y plásticos de Texas, hay cuentas falsas radicadas en Rusia, Colombia o Filipinas que atacan a Galicia. Éste es el mapamundi al que nos enfrentamos”.

No sólo los propietarios de esas cuentas niegan las ubicaciones que se les endosan. “Los lectores añadieron contexto” a la afirmación del PPdeG. En concreto, otro hilo del experto Marcelino Madrigal en el que se asegura que la geolocalización atribuida a los integrantes de la trama no se puede demostrar. “Este 'informe' del PP de Galicia es un disparate y demuestra ignorancia o directamente ganas de mentir”, asegura Madrigal.

Disparate o no, vamos con él: éstas son las 15 cuentas y las 15 capturas de pantalla que, según el PP, demuestran la existencia de una trama organizada en contra de Galicia:

Yeyo @Yeeyoo_92 tiene 43 seguidores. Su bio lo ubica en “Madriz” pero “tuitea desde Nicaragua”. “La cuenta no posee ninguna foto o datos personales y fue creada en septiembre de 2023”. La captura de pantalla que los populares aportan como prueba de su actividad antigallega es una respuesta a un tuit electoral del presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda: “Alguna propuesta para el desastre medioambiental que están sufriendo todos los gallegos? PARECE QUE NO”

Guillem @GuillemCristo: “No posee ninguna foto o datos personales y en su primer tuit destacado se ve una publicación donde anuncia su apoyo a Pedro Sánchez y el PSOE”, algo que para el PP ya resulta sospechoso. Su “delito” fue compartir un artículo de El Salto con el titular “La Xunta ocultó la información del vertido de microplásticos durante días a instituciones y el sector pesquero” sobre el que se preguntaba si ese comportamiento contó “Con el correspondiente conocimiento de Núñez Feijóo”.

En el momento de esa captura, Guillem tenía 10,9 mil seguidores y seguía a 8.360 personas. Mientras “de acuerdo a los servidores” consultados por el PP “tuitea desde México”, el propio Guillem les ha contestado en varias ocasiones y hasta ha interactuado con otros supuestos bots, que también han ironizado sobre su inclusión en la trama. Se identifica como un jubilado catalán “que nunca ha salido de la Unión Europea” y que ahora reside en Canarias. Por eso, si finalmente lo denuncian, pide que lo “avisen”, que tiene que sacarse el billete de avión.

Palme, @touslesjoursmoi, es la cuenta que compartía con Guillem su sorpresa. “Cuidado con el PP de Galicia, cuando no le gustan tus comentarios, responden que tu cuenta se ubica en el extranjero. TRILEROS”. Los populares la sitúan en Bolivia aunque su descripción dice Barrio de Salamanca. “Será el Barrio de Salamanca de Bolivia”, trataba de ironizar Paula Prado,en la rueda de prensa donde denunció esta supuesta campaña. “En algunos tuits se identifica como simpatizante del PSOE”, señala el post del PPdeG. En la captura probatoria, responde así a un post de Alberto Núñez Feijóo en el que cita el mismo acto electoral de Rueda: “Galicia quiere salir de la caverna franquista PP”.

La cuenta de Setas, @setas163937, fue creada en diciembre. Haciendo honor a su avatar, asegura que su ubicación es “No monte” (“en el monte”) y su bio recoge una clásica expresión gallega: “marcho que teño que marchar”. El PP lo ubica en Haití.

Es una de esas cuentas que parece sacada del twitter de 2015, plagada de chistes, memes y en la que los usuarios se saludan y se desean puntualmente “buenos días”. A Setas lo incluyen en la trama por estos dos posts donde compara la actuación de la Xunta con la de la catástrofe del Prestige y habla, en mayúsculas, de “CACIQUISMO”. Setas es una de las “muchas” cuentas que el PP dice que han desaparecido. Lo hizo con una nueva captura en la que, lo que realmente se veía, era que el usuario había bloqueado a los populares.

Big Crunch, @BigCrunch8 “tuitea desde Canadá” y, desde allí, “ataca al PP, a la vez que retuitea todo ataque hecho por otras cuentas. No posee ninguna foto o datos personales”. Creada en 2019 y con 72 seguidores, esta cuenta que asegura que “the end is near” no ha hecho acuse de recibo de la acusación de los populares. Está centrado en otra cruzada: llamar “LAMEJEQUES” a Rafa Nadal cada vez que tiene ocasión. Fue otro de los que criticó el post de Feijóo ensalzando a Rueda, en este caso con la frase “Un parásito. Como tú. Amiguete de narcotraficante”.

Maestro Puccini (@Maestro_Puccini) es una de las dos cuentas que han desaparecido. Creada en diciembre y con apenas 7 seguidores, el PP la ubicaba en Italia. Quizá porque la biografía, en homenaje al compositor, aseguraba estar en Venecia. La sutileza de la captura de pantalla por la que lo asociaban a la trama habla por sí misma.

“Que no inventéis películas, que somos gente real, ni robots ni de la ETA. Y como no podéis censurar Twitter, amenazáis con denunciar y medidas legales para que la gente estemos calladitos”. Así ha respondido a Senhor Priva Cobata (@Senhor_Cobata), un supuesto bot italiano que se identifica como “currante gallego” y que ha añadido a su bio de X: “pérfido bot zurdo comunista”. Con casi 12 años en la red, tiene 35 seguidores. Lo acusan de haber criticado un post de Alfonso Rueda sobre la limpieza de las playas con argumentos como “¿Que trabajáis en qué? Si no es por los voluntarios, no se limpiaba más que para sacar la foto de la Tele Gaita”. Recogía la denuncia lanzada por la alcaldesa de Muros, según la que un equipo de operarios recogió pellets de la arena sólo los minutos que estuvo grabando un equipo de la TVG.

Rafael Rueda, @ucxrg, comparte apellido con el presidente de la Xunta. Según “los servidores” consultados por el PP, “tuitea desde la apartada frontera de Rusia con China y Corea del Norte”. Con apenas 50 seguidores desde que entró en twitter en 2015, sus preocupaciones se centran en la política estatal y la argentina, y critica casi tanto a Podemos como a Milei. La asocian a la trama por contestar a un vídeo de un mitin popular con esta frase: “Dejaos de propaganda e ir a limpiar las playas, vuestra demostrada incompetencia otra vez a la vista de todos”. Lo vieron 19 personas, incluidas quienes hicieron la captura desde el PPdeG.

La otra cuenta desaparecida es @doobiefckr, doobiestigfckrmata. En su biografía, aseguraba tuitear desde Vietnam y eso afirma también el informe del PPdeG. “No tiene fotos personales y su último post, sin contar las respuesta y ataques que hace a otrospost, fue el 1 de agosto de 2020. Acaba de proteger su cuenta”, aseguran los populares. Cerrarla tras la exposición pública, por tanto, puede parecer un paso lógico. Se le atribuye una respuesta crítica a los populares gallegos. En concreto, a un audio de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, haciendo lo propio con el Gobierno central.

Llegamos a la estrella de la trama o, al menos, a quien mejor se lo está pasando desde la denuncia del PP. Marcos Pérez, @tzprr, es un viejo conocido en el mundo virtual de la política ourensana, donde lo sitúan próximo al alcalde de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome. De hecho, fue el responsable de prensa de Sumar, Iván Olmos, -al que, en agradecimiento, le levantó el bloqueo- quien desveló que no era un desconocido tuitero polaco. En una entrevista con GaliciaPress, Pérez admitió ser un trabajador emigrante aunque, curiosamente, los post por los que lo acusan -“decenas de tuits idénticos atacando a al PP de Galicia y a Rueda”- los escribió de vacaciones en Ourense.

Llegado a X hace un año @perroverde200, de nick No a las cloacas mediáticas, dice estar en la República Española, pero el PP lo ubica en otra república más lejana: la de Uruguay. Muestra el triángulo antifascista en la bio y un link a Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias. Los populares señalan que los ataca constantemente “usando siempre #AyusoAPrisión”. Como muestra, una respuesta a Alfonso Rueda.

@Gallinazo1879, autodenominado Gallinazo Justiciero, es de esas cuentas capaces de responder con el mismo tuit un número infinito de veces a sus rivales políticos. En su caso, básicamente el PP y Podemos. Aquí, respondía a una información de eldebate.com compartida por Edurne Uriarte -quien, por aquel entonces, aún no había regresado al Congreso- con otra del diario El País.

“Buenas, PPdeGalicia. Estáis denunciados en twitter. Desde luego que no publico desde Estados Unidos. Ninguna de mis publicaciones atacan a Galicia, como afirmáis. Espero disculpas también de Paula Prado a quien acabo de ver en el telexornal de la TVG acusándome”. En gallego y con menciones a todos sus interlocutores, Maxim de Winter @MaximDeWinter5 ha decidido salir al ataque. Su nick, su foto y su bio homenajean al “misterioso” propiertario de Manderley, la mansión escenario de Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940). En su caso, citó un post de la Consellería do Mar en la que culpaba al Gobierno de “ocultar información” y acusó a Rueda de “entrar en pánico”.

Cuando tu nick es Anarkokannabiko, como el de @RalGonz78444485, no engañas a nadie y eso es justo lo que uno se encuentra en su timeline. Este usuario es otro de los que no ahorró en emoticonos de carcajadas cuando se vio incluido en la trama por el PPdeG. De él dicen que “ataca al PP de Andalucía y Galicia” y, no contento con ello, también “”retuitea ataques hacia ellos“. En esta ocasión, el post al que respondió fue el del paseo de Año Nuevo de Alfonso Rueda y Mariano Rajoy. Eso sí, quizá por hacer honor a su nick, no lo hizo hasta después de Reyes...

El último post del hilo recupera dos imágenes utilizadas por la oposición y sobre las que el PP ha edificado su estrategia de la oleada de bulos para atacarlos: el pez de Sri Lanka con pellets en la boca usado por Juventudes Socialistas y las manos sumergidas en bolas de plástico, difundidas por el PP -y muy parecidas a las que provocó el primer vertido en playas de Corrubedo. “Este mapamundi ejemplifica un entramado de manipulación, centrado en confundir y engañar a la población, atacando al PP y defendiendo al multipartito y a Sánchez”, escriben los populares, volviendo a poner una vez más al presidente del Gobierno y la política estatal en la agenda de las elecciones autonómicas.

“Mientras nosotros invertimos en educación, como la matrícula universitaria gratuita, otros optan por invertir en bulos”. El hilo acaba así, recogiendo la primera gran promesa de Alfonso Rueda, antes incluso de que arranque la campaña. Lo que olvida es que hace apenas dos meses, el PP votó en contra de esa misma propuesta en la tramitación de los presupuestos. Siguiendo su propia línea argumentativa, esa frase podría considerarse, incluso, un bulo.