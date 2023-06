Blues en Fisterra, metal en A Mariña, pop en Nigrán y jazz en Culleredo

Hay semanas en las que los astros (y los programadores) parecen confabularse y nos preparan un menú musical tan rico y variado que a uno le gustaría tener la capacidad de dividirse para estar en varios sitios al mismo tiempo. Esta semana es una de esas y especialmente el fin de semana se concentran una serie de festivales de calidad y con estilos musicales muy diversos, además. En Fisterra, por ejemplo, se celebra este fin de semana un Festival de Blues que incluso nos permitirá escuchar música a bordo de un barco, en Viveiro se celebra la segunda parte del Resurrection Fest que ya arrancó el pasado miércoles, Nigrán celebra su festival indie que en unos años se ha convertido en toda una referencia y Culleredo programa su evento de jazz anual que ya cumple su XXII edición.

Pero si con esto no fuera suficiente, la cosa no se queda ahí. El mes de julio arranca en Ferrol este domingo con el esperado concierto de los Black Eyed Peas, en Vigo reciben el viernes 30 de julio al soulman Curtis Harding y en Santiago comienza el jueves 6 el ciclo de conciertos Atardeceres no Gaiás, que se prolonga hasta finales de agosto. Entre tanta música también hay espacio para otras propuestas, como el Festival Atlántica de Narración Oral que se inicia este sábado 1 de julio por 24 localidades gallegas o el Festival Literario de Allariz que se celebra durante este fin de semana. Mucho y bueno para escoger y esta vez es más cierto que nunca.

Blues en la Costa da Morte. Fisterra. Del viernes 30 de junio al domingo 2 de julio

El Festival Fisterra Blues es una de esas citas musicales casi secreta del verano gallego que vale mucho la pena. Ver a artistas tan buenos como Adrián Costa o Marcos Coll en un entorno mágico como la Costa da Morte es algo muy especial. Incluso puedes darte el lujo de ver un concierto en un barco. Este año cuentan con una gran programación con artistas foráneos como Luke Winslow, Alexis Evans o La Perra Blanco junto al talento gallego de los citados Costa y Coll, Aldaolado o la Rapacollóns Big Band, entre otros. Aquí más info y entradas.

Pop y orgullo en Vive Nigrán. Viernes 30 de junio y sábado 1 de julio

Se autodefinen como un festival picnic-pop y en los últimos años se han consolidado como una de las citas veraniegas imprescindibles para los festivaleros con gusto musical exquisito. En esta edición no se quedan atrás y programan una primera jornada con dos platos fuertes, Nada Surf y Los Enemigos. Para la segunda el cartel rinde homenaje a la celebración del Orgullo LGTBIQ con grupos como Ojete Calor y cantantes como Javiera Mena o Samantha Hudson. Aquí más info y entradas.

Black Eyed Peas en Ferrol. Muelle de Curuxeiras. Domingo 2 de julio

Son una leyenda de la música urbana y llegan a Ferrol con el aval de seis premios Grammy y millones de discos vendidos a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria. El grupo californiano ha colaborado mucho con estrellas latinas como Shakira o Maluma en los últimos años y en su actuación gallega harán un repaso por su extensa discografía. Estarán precedidos por el artista de música electrónica Paskman, por la banda de reggae Green Valley y por los ferrolanos Superglú. Aquí entradas.

Contadores de historias en Atlántica. Varias localidades. Del 1 al 9 de julio

Narradores orales de Portugal, Cuba, Galicia y otras partes de España participan en el Festival Atlántica que a lo largo de nueve días tiene previstas cerca de un centenar de actuaciones en una veintena de localidades gallegas como Santiago, Ferrol, Lalín, Boiro, Ourense o Vigo. Habrá espectáculos para público adulto e infantil y entre los artistas participantes hay nombres como Quico Cadaval, Luis Correia, Soledad Felloza o Rosa Gonçalves. Aquí más info y entradas.

Otras propuestas:

Resurrection Fest: el gran festival de metal y hardcore llega a su final el sábado 1 de julio después de 4 días de fiesta. Slipknot y Parkway Drive son los cabezas de cartel de las dos últimas jornadas. Más info.

Curtis Harding: el artista estadounidense actúa este viernes 30 en la terraza del Auditorio Mar de Vigo con su esencia soul mezclada con otros estilos musicales. El sábado 1 estarán en el mismo escenario los madrileños La La Love You. Entradas.

Jazz en Culleredo: el festival Burgojazz se celebra este año del 30 de junio al 3 de julio en el Jardín Botánico de la ría de O Burgo con las actuaciones de grupos como Simón García Quartet, Udra o Potato Head Band.

Millarock en Ames: el municipio de Ames, pegado a Santiago, celebra en o Milladoiro una nueva edición de este festival gratuito que en esta oportunidad cuenta con un cartel encabezado por Fillas de Cassandra y en el que también estarán A Banda da Loba y Eladio y los Seres Queridos. Aquí más info.

Atardecer no Gaiás: el ciclo de conciertos veraniegos en la explanada de la Cidade da Cultura de Santiago arranca este jueves 6 con Juancho Marques. Aquí más info del ciclo.

Festival Literario Allariz: escritores como Diego Ameixeiras, Edurne Portela, Marta Sanz, Belén Gopegui o Juan Tallón participan este fin de semana en el I Festival Literario de Allariz. Aquí más info.