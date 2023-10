Alfonso Rueda critica la posibilidad de que el PSOE gallego elija candidato sin primarias cuando él fue designado a dedo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sugerido que la elección del candidato del PSOE gallego a la Xunta va a ser a dedo y ha criticado lo que ha considerado que será “una decisión personal de Pedro Sánchez”. Sin embargo, él mismo ha llegado a sus actuales cargos, tanto el institucional como el de líder del PP gallego, mediante designaciones en las que no tuvo ningún rival. Cuando Alberto Núñez Feijóo dio el salto a la dirección del PP estatal, lo nombró su sucesor en el Gobierno gallego. La cuestión dentro del partido se dirimió en un congreso extraordinario que se convocó una vez se llegó a un acuerdo con el resto de barones para que no se presentasen.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo, a Rueda le preguntaron si considera que la elección del socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro como uno de los miembros de la comisión negociadora del PSOE para buscar la investidura apunta a que él será su rival en las urnas cuando convoque las elecciones gallegas. El presidente gallego replicó que “es bastante evidente”. “Está por ver si esta decisión personal de Pedro Sánchez [la de incluir en el grupo negociador a Besteiro] va a preceder a otra decisión personal que también tomará Pedro Sánchez sobre el señor Besteiro y que es una enmienda a la totalidad de lo que está diciendo el PSOE en Galicia sobre la necesidad de primarias sin un dedo designador”, manifestó.

Además, dijo que en las negociaciones de la investidura se está hablando “de dar mucho a unos a costa de quitárselo a otros”, así que ironizó con que Besteiro aspira a presentarse como candidato en un lugar que no sea Galicia: “O, si no, no entiendo nada”.

El nombre del diputado socialista es recurrente cuando se habla del proceso para elegir candidato a la Xunta en el PSOE gallego. El propio secretario xeral de la formación, Valentín González Formoso, aseguró este jueves que es “un potencial candidato” y celebró como “un orgullo” que esté en el grupo de los que buscarán los apoyos para una nueva investidura de Pedro Sánchez.

El PSdeG ha anunciado que el aspirante a la Xunta se va a elegir en un proceso de primarias para que vote la militancia. Formoso le había puesto fecha: el 17 de septiembre. Pero Ferraz dio indicaciones de suspender esas elecciones internas hasta que se despeje el escenario político estatal. El secretario xeral aseguró que pedirá que se reinicien los trámites en cuanto termine la investidura.