Dos directivos de la CRTVG amenazan con denunciar a elDiario.es por publicar que su cúpula está imputada por acoso

Dos directivos de la Compañía de Radio Televisión Pública de Galicia amenazan con emprender acciones legales contra elDiario.es por incluir sus nombres en una información sobre la imputación de parte de la cúpula del canal público debido a un caso de acoso laboral. El director de Innovación, José Pereira Fariña y el responsable de Salud Laboral de la compañía, Manuel Casas Macías, han enviado un burofax a esta redacción reclamando el borrado completo de las informaciones en las que se alude a su condición de imputados. En ese documento, que carece de remitente donde enviar una respuesta, aseguran cosas como la siguiente: “El derecho que ustedes tienen a la libertad de información tiene unos límites”. Otras redacciones como Nós Diario, Praza o Revista Luzes han recibido comunicaciones en el mismo sentido.

La noticia a la que se refieren estos dos directivos fue publicada el pasado 20 de junio con el siguiente titular: “La inoperancia de los protocolos antiacoso de la CRTVG empuja la imputación de su director general”. El texto, firmado por el periodista Luís Pardo, explicaba el proceso que ha terminado con 8 cargos del canal público imputados por un delito de acoso laboral contra una trabajadora y se centra en los fallos de los protocolos antiacoso con los que opera una compañía en la que trabajan más de 800 personas.

Estos dos cargos, a las órdenes de Alfonso Sánchez Izquierdo, exigen a elDiario.es que “de manera inmediata” proceda a “la dexindexación de las noticias por los motores de búsqueda de Internet”. Dicho en otras palabras, que la información sea imposible de encontrar en buscadores como Google.

De los ocho cargos imputados por la magistrada del juzgado número 1 de Santiago, Ana López Suevos, elDiario.es solo ha dado los nombres de tres. Esas tres personas son el director de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo (citado por motivos evidentes), el director de Salud Laboral de la compañía, Manuel Casas Macías (citado también por motivos evidentes) y el del director de Innovación, José Pereira Fariña. En este último caso la cita se explica porque se trata de la persona que comunicó a la denunciante por qué se la cambiaba de puesto contra su voluntad, origen de la denuncia por acoso que ahora estudian los tribunales.

El burofax recibido por esta redacción finaliza con un párrafo intimidatorio que reza así: “En caso de no atender el presente requerimiento se procederá a interponer las oportunas acciones civiles y/o penitenciarias”. El equipo jurídico que asesora a elDiario.es entiende que la referencia a encarcelar a periodistas sin previo paso por un juicio no es más que una errata. elDiario.es ha decidido no acceder a las exigencias contenidas en el burofax por entender que sobre ellas debe prevalecer el derecho a la información, al tratarse de un asunto de interés en una empresa pública y en la que hasta 8 personas han sido invitadas a buscarse un abogado, imputadas por presuntos delitos de acoso laboral y contra el derecho de los trabajadores.