Feijóo pide a Sánchez “racionalizar el gasto burocrático” mientras la Xunta paga su sueldo y el de su equipo en el PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de asumir la tesis de Vox sobre el exceso de gasto público en burocracia y asesores. Al igual que en el caso de Santiago Abascal, históricamente vinculado laboralmente a lo que él mismo denomina “chiringuitos”, el líder del PP dice ahora que el Gobierno debe racionalizar el gasto burocrático. Las contradicciones en ambos discursos son evidentes, pero en el caso de Feijóo rayan el oxímoron, teniendo en cuenta que lleva meses cargando a las arcas de la Xunta de Galicia su salario y el de todo el equipo que trabaja con él en el PP, con funciones que poco o nada tienen que ver con sus responsabilidades como presidente autonómico.

Desde que el político gallego inició a finales de febrero el asalto al sillón de mando del PP, a su lado han viajado al menos tres cargos clave procedentes de Galicia, con salarios que dependen de los presupuestos del Gobierno gallego.

Su mano derecha, Mar Sánchez, mantiene el puesto de secretaria Xeral de Medios de la Xunta. Ha estado junto a Feijóo en el periplo de viajes por toda España que el aspirante a la presidencia del PP decidió realizar, incluso cuando ya sabía que no tenía oposición interna a su liderazgo en la formación política. Con un salario público de 60.000 euros anuales de las arcas públicas gallegas, es ya una cara habitual para cualquier periodista que cubra la actualidad del PP en la madrileña calle Génova. En el congreso que los populares celebraron a principios de abril en Sevilla fue nombrada nueva jefa del área de proyección e imagen del PP.

En la misma situación está Luis de la Matta, director de comunicación del PP de Galicia y que ahora pasará a ocupar un cargo similar pero en la formación a nivel nacional. Su salario sale de la Radio y Televisión Públicas de Galicia, a cuyo Consejo llegó a propuesta del PP. Cobra 60.000 euros.

En tercer lugar se encuentra Marta Varela, jefa de gabinete del presidente de la Xunta. A su pluma se atribuyen muchos de los discursos de Feijóo, entre ellos los que ha ido desgranando en su carrera interna para sustituir a Casado. Al igual que Feijóo, todavía no ha dimitido y los últimos meses haciendo trabajo del PP ha cobrado su salario del erario público gallego. 59.750 euros anuales. El presidente del PP la ha nombrado para el mismo cargo, pero dentro del partido.

Mientras tanto, y sin fecha clara para su dimisión como presidente de la Xunta, Feijóo reclama un mejor control de los gastos burocráticos al Gobierno de Pedro Sánchez. “Somos buenos gestores de lo público. Sabemos gestionar la economía, es decir, los impuestos, y además cuidamos los servicios públicos”. Así inició la defensa de sus planteamientos económicos en una intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido que se emitió en abierto, y en la que apenas esbozó el plan económico que se comprometió a remitir al Gobierno tras la infructuosa reunión con Pedro Sánchez previa a la Semana Santa,

Feijóo concretó “de forma genérica”, según sus palabras, la parte fiscal en la que el PP basa su estrategia de ataque al Gobierno de coalición: una amplia reducción de impuestos (IRPF, IVA y Sociedades) que no ha cuantificado. El plan no ha sido distribuido a los periodistas, por lo que no se conoce el impacto que tendría en los contribuyentes ni en los ingresos del Estado, más allá de una nota de prensa en la que se habla de una rebaja de impuestos de “hasta 10.000 millones”.

En el marco de ese plan se incluyen otras medidas de las que Feijóo solo ha apuntado el título, sin desgranar ni un solo detalle de cada epígrafe. Entre ellas, la de “racionalizar el gasto burocrático” que es “excesivo e injustificable”, según dijo. Además, apuntó a un “rediseño de los fondos europeos para que autónomos y pymes sean actores directos de la ejecución directa” y “reformas estructurales para incentivar la actividad económica y consolidar un crecimiento sano en el futuro”.