Feijóo, sobre el plantón de una alcaldesa a un foro monopolizado por hombres: "Da la razón a los que no ponen mujeres"

El presidente de la Xunta cree que, si una mujer rechaza participar en un foro porque la lista de invitados está copada por nombres masculinos, contribuye a que los hombres sigan monopolizando este tipo de actos. "Si no vienen mujeres, entonces habrá menos mujeres. Le estamos dando la razón a los que no ponen mujeres", dijo, sobre la ausencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en un encuentro organizado esta semana en Santiago de Compostela por la Fundación Círculo de Montevideo y al que estaban invitados a debatir 12 hombres y una mujer.

Rey envió una carta explicando que no iba estar presente en la XXVI reunión plenaria de la fundación: "Más allá de las dificultades de agenda, me gustaría trasladarles mi perplejidad al comprobar que, de las 13 personas que figuran como intervinientes en las jornadas, solo una de ellas sea mujer". En respuesta a una pregunta sobre esta postura de la regidora, Feijóo, que sí participó en ese foro -en tres ocasiones: para la apertura, en uno de los debates y en el cierre-, dijo que su papel organizador se limitó a invitar a los alcaldes gallegos. El evento no depende de la Xunta y, por este motivo, argumentó que él no tiene "posibilidad" de solicitar más participación femenina. El presidente gallego explicó que trasladó la respuesta de Inés Rey a los organizadores y "causó bastante sorpresa". "Si invitamos a las mujeres y no quieren venir, pues al final serán menos mujeres", razonó.

Una iniciativa que se puso en marcha en 2018 y que estuvo impulsada por más de medio centenar de académicos llamaba a los hombres a no participar en eventos en los que no hubiese mujeres. Bajo el nombre 'No sin mujeres', varios expertos en diferentes campos anunciaron que rechazaban participar en debates en los que no se incluyese a expertas. Fue el caso del catedrático Javier Lucas y el periodista Joaquín Estefanía.

En su carta, la alcaldesa de A Coruña califica de "inasumible" que haya una reflexión sobre las transformaciones que la pandemia ha traído consigo sin la voz de las mujeres. "El papel de la mujer, su aportación y visión, no puede ni debe quedar relegado a una presencia testimonial en ningún foro o espacio de debate público", expone. Entre los participantes estuvieron el empresario mexicano Carlos Slim o el expresidente Felipe González.