Ferraz valida 120 afiliaciones en la agrupación de As Pontes que la dirección del PSOE gallego denunció como "fraudulentas"

Ferraz considera válidas 120 afiliaciones registradas en la agrupación de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y ha rechazado la denuncia de la dirección del PSdeG, encabezada por Gonzalo Caballero, sobre un "inflado fraudulento" de los militantes. La queja se presentó a principios de julio. Al frente del Ayuntamiento y de la agrupación del partido en As Pontes está Valentín González Formoso, a quien fuentes de su entorno sitúan en la batalla por liderar el PSOE gallego que se va a librar en las próximas semanas. Desde agosto dan por hecho que el también presidente de la Diputación de A Coruña va a disputar la secretaría xeral a Caballero en unas elecciones internas que serán el 30 de octubre. Aseguran que Ferraz lo apoya.

Por el momento, sin embargo, la única candidatura formalizada para liderar el PSdeG es la de Gonzalo Caballero, que hizo oficial su intención el pasado jueves ante la estatua de Pablo Iglesias en Santiago. Ofreció a sus compañeros integración en torno a su figura. El plazo para que otros aspirantes se presenten está abierto hasta el 30 de septiembre. Un mes después serán las primarias, en caso de que haya más de una propuesta, y el congreso nacional ha quedado fijado para los días 7 y 8 de diciembre.

La denuncia sobre la que se acaba de pronunciar Ferraz se produjo el pasado 9 de julio. El equipo de Gonzalo Caballero pidió a los órganos del partido y a la Comisión Nacional de Ética que revisase las 120 afiliaciones que duplicaron en una semana el número de militantes en la agrupación de As Pontes. Entre el 28 de junio y el 2 de julio pasaron de 111 a 231, en lo que la dirección del PSdeG consideró un "fraudulento inflado". El secretario de Organización de los socialistas gallegos, José Antonio Quiroga, interpretó que había "una estrategia para pervertir la voluntad de la militancia en los procesos congresuales internos" y llamó la atención sobre "afiliaciones masivas de residentes en el mismo edificio y otras casuísticas".

Ahora, a un mes de las primarias, el Departamento de Atención al Militante y la Ciudadanía (DAMYC) de Ferraz responde con una comunicación emitida a ambas partes del proceso, citada por Europa Press. En el texto considera que "no se ha vulnerado en ningún aspecto" el artículo 435 de los Estatutos del partido, que se refieren a la tramitación de solicitudes de afiliación. "El DAMYC no tiene pruebas de que los datos expresados en las solicitudes no sean correctos. A los nuevos militantes se les ha enviado comunicaciones, sin haber recibido ninguna reclamación de anulación de su afiliación por parte de los interesados", agrega.