Galicia, sin uno de sus dos helicópteros para urgencias por falta de previsión para renovarlo

Galicia contaba hasta el pasado fin de semana con dos helicópteros medicalizados para atender urgencias, uno con base en Santiago y otro, en Ourense. Pero la vida útil de este último terminó el pasado sábado, 1 de octubre, sin que por el momento haya un aparato de reemplazo. La delegada de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la base del 061 -que es el departamento que contrata formalmente las aeronaves- en Ourense, Susana Rodríguez, destaca que el cambio estaba programado y la situación era “totalmente previsible”, pero ahora la parte sur de la comunidad carece de este servicio.

El sindicato indica que el helicóptero dejó de estar en funcionamiento en concreto a las 17:00 horas del sábado y hasta el momento no hay reemplazo, por lo que en toda Galicia está disponible un único aparato para el transporte aéreo urgente medicalizado. Rodríguez explica que el de Ourense cubría el área de la provincia, además del sur de la de Pontevedra y el sureste de la de Lugo. Las zonas más afectadas son las que están más alejadas de las capitales de provincia. En estas ciudades, expone, hay ambulancias de soporte vital avanzado. “Pueblos fronterizos con Portugal, la montaña ourensana y lucense y zonas interiores de la provincia de Pontevedra, o el Baixo Miño, quedan desprovistas de un servicio de transporte medicalizado rápido con el que contaban hasta el día 1 de octubre”, denuncia. Para el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel G.Moreira, esta es “una evidente falta de previsión de las autoridades sanitarias”.

El sindicato indica que el 061 ha puesto una ambulancia medicalizada en lugar del helicóptero, una decisión que Moreira, califica de “parche que no resuelve el problema” porque no cubre todo el ámbito del helicóptero ni garantiza los tiempos de respuesta. La ambulancia adicional, añade, “ya era una necesidad cuando estaba operativo el helicóptero”. Destaca que en toda la provincia hay solo una ambulancia medicalizada, pese a su dispersión y unas comunicaciones “complicadas” para llegar a algunos puntos. Pone como ejemplo que, desde que se retiró el helicóptero, los servicios de Ourense tuvieron que desplazarse a atender a un cazador herido por un jabalí y tendrían que haber hecho uso del helicóptero. Los sanitarios fueron hasta el lugar en ambulancia, “con lo que supone de demora en tiempos”.

La CIG recalca que, con esta situación, la concesionaria del servicio, Eliance, incumple las condiciones del contrato firmado con la administración. El cambio estaba previsto, pero los responsables de la empresa “no tienen otra máquina disponible”. Susana Rodríguez expone que el pliego de condiciones establece que debe haber un helicóptero medicalizado en Ourense los 365 días del año y que, en caso contrario, la multa puede ser de hasta 6.000 euros. La sindicalista asegura que no es la primera vez que se da una situación así y que el helicóptero ha estado inoperativo por no tener previstos cambios en piezas que la empresa sabía que habían llegado al final de su vida útil. Agrega que ante el Servizo Galego de Saúde (Sergas) Eliance dijo que se trataba de una avería.

Rodríguez cree que “no sería de recibo” que se le prorrogue el contrato a la empresa cuando venza, el año próximo. Hay más incumplimientos, asegura, porque no se garantiza la disponibilidad dentro del aparato de materiales como parches para desfibrilar, que “siempre llevan a mínimos”. Denuncia que la empresa no ha aclarado cuándo va a volver a haber un helicóptero en Ourense. Según la CIG, dice tener un aparato que está averiado y podría enviar a la base, pero no ha dado fechas.