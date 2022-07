Los grandes incendios de Folgoso do Courel y Vilariño acumulan diez días de tragedia sin control

El fuego continúa arrasando los bosques de Pradoalbar, en Vilariño de Conso. Este incendio lleva diez días activo y afecta al parque natural de O Invernadeiro, del que ha quemado 6.500 hectáreas. En la provincia de Lugo, siguen también activos el incendio que se inició en Vilamor, en Folgoso do Courel, y Saa, en A Pobra do Brollón, que se unieron en un único fuego que ya arrasa 10.000 hectáreas. También en Folgoso do Courel, sigue activo un fuego que afecta a 1.100 hectáreas y que se declaró en Seceda.

La Xunta informa de que ya están controlados los incendios de Quiroga (Lugo) y Oímbra (Ourense) que durante su evolución han calcinado 2.100 hectáreas de terreno. También evoluciona favorablemente el fuego de Carballeda de Valdeorras (Ourense) y diez días después de su inicio las autoridades lo dan por estabilizado.

La principal novedad de la que informa Medio Rural este lunes afecta al fuego registrado en la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, que se dio por estabilizado a las 20:33 horas de este domingo. Este incendio, que tiene desactivada la situación 2 -de riesgo para viviendas-, afecta al parque natural de Serra da Enciña da Lastra y acumula 10.500 hectáreas calcinadas.

En las últimas horas quedaron extinguidos varios incendios forestales de menor envergadura. Concretamente, en la provincia de Lugo quedó extinguido a las 23:37 horas el fuego forestal que afectó a Palas de Rei y que se declaró en Ramil, tras calcinar 375 hectáreas. En Cereixedo, en el municipio de Cervantes, quedó extinguido el fuego a las 22:30 horas -tras calcinar 65 hectáreas-. En Antas de Ulla se dio por extinguido el incendio registrado en Santa Mariña do Castro de Amarante a las 20:47 horas, tras quemar 54,1 hectáreas.