Interpol en Santiago, Feira do Cocido en Lalín y mucha fiesta previa al Entroido

Entramos en una semana con mucha fiesta carnavalera, especialmente en los lugares clave del Entroido ourensano pero también en ciudades como A Coruña o la comarca de Santiago. Pero si aún no te apetece meterte de lleno en el modo Entroido, que tendrá su momento álgido unos días más tarde, puedes apuntarte unas cuantas citas que no debes perderte como la actuación de la banda británica Interpol en Santiago, la de Sila Lúa en Ourense (una de las artistas gallegas que más va a dar que hablar en los próximos años) o la visita del cantautor Pedro Guerra al Clavicémbalo de Lugo.

En el apartado teatral hay otra propuesta destacada en Santiago con la llegada del dúo local Mofa y Befa, que están recorriendo Galicia con su espectáculo Pirolíticos. Y si quieres sumergirte en una fiesta donde lo más importante está en el plato, este próximo domingo se celebra la Feira do Cocido de Lalín. Buena opción para darse una vuelta por la capital del Deza y disfrutar de una jornada con mucha actividad en las calles y con el compromiso inexcusable de meterse un buen cocido entre pecho y espalda.

Interpol, una banda mítica en Santiago. Sala Capitol. Jueves 15 de febrero

Su historia comenzó hace ya 25 años y en los albores del siglo XXI deslumbraron con su sonido poderoso y letras con mucha miga. Después de varios cambios de formación siguen en la brecha y ahora presentan su séptimo disco de estudio, The other side of make-believe, con el que acaban de sacudirse la etiqueta de grupo indie y acaban demostrando que son simplemente una banda de rock pero de las muy buenas. Difícil conseguir entradas porque están agotadas hace tiempo pero siempre se puede echar un ojo a la red a ver si se encuentra algo. Más info aquí.

Sila Lúa, electrónica exquisita en Ourense. Cafe Torgal. Sabado 11 de febrero

La viguesa afincada en Madrid Sila Lúa visita Ourense en una cita que nos permitirá disfrutar de su música urbana mezclada con electrónica experimental que la ha convertido en un nombre ya importante en el panorama nacional. Sus canciones suenan en seríes de éxito como Élite y acaba de publicar su primer disco, Rompe, con letras en las que alude mucho a sus raíces gallegas. Gran oportunidad para descubrir a una artista que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Aquí entradas.

Los “pirolíticos” Mofa y Befa en Santiago. Teatro Principal. Viernes 10 y sábado 11

El dúo cómico compostelano juega en casa para presentar su espectáculo Pirolíticos, que ya se ha podido ver en diversas ciudades de Galicia en los últimos meses. Con su humor para entendidos reflexionan sobre el nuevo papel del hombre con los cambios sociales que se han vivido en los últimos años. Risa y reflexión a veces pueden ir unidos, como sucede en este caso. Aquí entradas.

El triángulo orensano calienta el Entroido. Verín, Xinzo, Laza. Domingo 12 de febrero

El Entroido ya está en plena efervescencia, especialmente en el llamado triángulo mágico orensano que forman Verín, Xinzo y Laza. Este domingo 12 se celebra el domingo corredoiro en las dos primeras localidades, mientras que Laza contará con un folión el viernes 10. Pero el Entroido se extiende por multitud de localidades de la provincia. El jueves 16 llega otra cita importante en estas localidades con el Xoves de Comadres, una noche festiva que da el pistoletazo de salida a los días grandes del Carnaval. Aquí más info.

Otras propuestas:

Feira do Cocido: Lalín celebra este domingo 12 su gran fiesta gastrónomica anual. Mucho cocido pero también fiesta en las calles de la villa. Aquí tienes más info por si quieres acercarte.

Quique González en Santiago: el cantautor llega al Auditorio de Galicia para presentar su último disco, Sur en el valle, un trabajo con sonidos menos americanos que los anteriores. Entradas aquí.

Alexandra Tirsu en A Coruña: La prestigiosa violinista moldava se encuentra de gira por España y hace escala el martes 14 en el Teatro Rosalía de Castro coruñés. Aquí entradas.

Pedro Guerra en Lugo: el cantautor canario llega al Clavicémbalo de Lugo dentro del ciclo “Pídeme en salas” que da la opción al público de pedir sus canciones favoritas al artista. Aquí entradas.

Levitants en Santiago: la banda vallisoletana llega este sábado 11 a la sala Sónar de Santiago con su propuesta rockera con influencias afterpunk. Aquí entradas.