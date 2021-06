Jácome pierde la cuestión de confianza en Ourense mientras negocia el regreso del PP a su gobierno

La agitación no abandona la política local ourensana. Este lunes el actual gobierno municipal, conformado por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome y dos ediles de los 27 del pleno, ha perdido una cuestión de confianza vinculada a una modifición de crédito. El regidor queda así en funciones y se abre el plazo de un mes para la presentación de una moción de censura. Mientras, Jácome negocia con el Partido Popular, que se abstuvo de otorgarle su confianza, su regreso al ejecutivo local o su apoyo puntual para afianzarse.

El alcalde había convocado el pleno extraordinario de este lunes para aprobar una modificación de crédito de 62 millones de euros. Además de la abstención de los siete concejales del PP, votaron en contra los nueve socialistas, los dos del BNG y los cuatro no adscritos, en su día elegidos en la lista de Democracia Ourensana -el partido de derecha populista de Jácome. A favor, cinco votos, los tres del equipo gubernamental, uno de Ciudadanos y otro no adscrito antes de Ciudadanos.

Si en un mes la oposición no logra presentar un candidato alternativo para encabezar la censura, los cambios en el crédito saldrán adelante. La única posibilidad de que haya ese vuelco pasa por un acuerdo entre PSOE y PP, porque los no adscritos no tienen derecho a votar. Pero la derecha ya lo ha descartado. De hecho, ha sido el propio Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense y de los populares de la provincia, quien la semana pasada lo dejó claro, al afirmar que prefiere a Jácome al Partido Socialista, y marcó el discurso que después repitió Alberto Núñez Feijóo.

Pese a la abstención del PP, y a que Baltar ha confirmado los contactos con Democracia Ourensana para reconstruir un pacto que él mismo trató de dinamitar, Jácome tildó a los populares de “tibios”. “Es difícil entender que quieran formar parte de un gobierno sin dar confianza al alcalde”, les espetó, antes de citar un pasaje de la Divina Comedia de Dante, en concreto del Infierno: “No solo a los traidores, en este caso a los tránsfugas, se les criticaba, sino también a los tibios”.