La Junta Electoral abre otro expediente a Rueda por hacer propaganda en sus actos como presidente de la Xunta

La Junta Electoral de Galicia ha abierto otro expediente sancionador al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por hacer anuncios propagandísticos desde el atril institucional en medio de la campaña para las elecciones del 18 de febrero, en las que él es, por primera vez, el candidato del PP. Es la segunda vez que el órgano que vela por el cumplimiento de las normas ante una llamada a las urnas inicia un procedimiento que puede terminar en sanción para Rueda. La primera fue tras “ensalzar” su labor de gobierno con el anuncio de que se empezaría a pagar el complemento para las pensiones no contributivas. Acumulaba ya varios avisos por no ser neutral en sus declaraciones como jefe del Ejecutivo. Ahora la decisión se deriva de las afirmaciones hechas en la rueda de prensa tras el Consello del 8 de febrero, en el que habló de varias ayudas. En ese mismo acto, no admitió preguntas de los medios sobre ningún asunto que no fuese uno de los abordados por él mismo con el argumento de que, al responder a otras cuestiones, podría incumplir la ley.

Sin embargo, la Junta Electoral considera que las declaraciones que llevaba preparadas e hizo por iniciativa propia vulneraron las normas electorales. En su comparecencia aprovechó para cargar contra el Gobierno central y para presentar apoyos económicos de la Xunta para la compra de vivienda por parte de jóvenes, para la adaptación tras el apagón de la TDT y para proyectos de energías renovables. No se limitó a dar los datos ni quedó justificado que algunas de estas líneas no se pudiesen retrasar a una fecha posterior a la de las elecciones, según los jueces, que aprecian “un fin publicitario elogioso y electoralista”.

Tanto el BNG como el PSdeG denunciaron el uso dado por Rueda a su cargo como presidente y a la rueda de prensa que ofrece cada semana tras la reunión de su equipo. El BNG recriminó que, además, tras la comparecencia, en el sitio web de la Xunta aparecen comunicados sobre convocatorias de ayudas o acciones que “en algunos casos ni siquiera tienen fecha de inicio”, de modo que la formación entiende que “difícilmente entran dentro de la categoría de anuncios que permite la ley electoral”, que son los que resultan “imprescindibles para la salvaguarda del interés público” y no se puedan posponer hasta después de las elecciones. Los socialistas, por su parte, se remitían a varias citas textuales en las que el presidente gallego no solo hace anuncios, sino que valora la gestión de su gobierno y critica al de Pedro Sánchez.

La Junta Electoral de Galicia recuerda en su razonamiento otras resoluciones anteriores de la Junta Electoral Central en las que señala que el gobierno puede informar de los acuerdos que ha adoptado, pero “no puede utilizarse ese acto para realizar afirmaciones que puedan entenderse como logros”. Rechaza las alegaciones hechas por la Xunta, que respondió a las denuncias asegurando que los contenidos son una “mera difusión de información de interés general”. “No pueden entenderse como alardes o campaña de logros, sino que representan información objetiva sobre el alcance de las actuaciones del gobierno”, insiste, y agrega que el tono es “institucional y comedido” y que “no puede llegarse a un celo tal que se imponga un estilo simplemente telegráfico” o que el análisis se base en “un subjetivismo suspicaz que vea propaganda de realizaciones y logros por todas partes”. Se refieren a declaraciones como las que hizo Rueda sobre las ayudas por el apagón de la TDT: “No le correspondería a la Xunta de Galicia, pero ante la inactividad y falta de ayudas de quien toma la decisión y marca los plazos, creemos que, si hablamos de equilibrio y de servicios básicos en el rural, las administraciones deben implicarse; la Xunta de Galicia lo hace”. O las referidas a las ayudas para inserción laboral: “Fue un programa de mucho éxito”.

Los jueces no comparten la interpretación de la Xunta que preside Alfonso Rueda. Consideran que “no queda acreditado” que la información recogida en la página web de la Xunta “fuese necesaria” bien por estar abiertos los plazos de convocatoria o por formar parte de un procedimiento que ya estaba en marcha antes de la convocatoria de elecciones. Tampoco ven justificado que suspender los programas hasta después de los comicios fuese a ocasionar “algún perjuicio a las personas a las que van destinados”. En consecuencia, añaden, “debe entenderse que los anuncios tienen una evidente connotación electoralista”.

La Junta Electoral de Galicia concluye que en seis ocasiones distintas las declaraciones que Rueda hizo ese día tienen “un fin publicitario y electoralista y favorable para uno de los partidos concurrentes a las elecciones y que encabeza el presidente de la Xunta”, de modo que hay “una quiebra del principio de igualdad, a la par que se quebranta el principio de neutralidad que deben respetar los poderes públicos” en el proceso electoral.

Tampoco acepta la explicación de la Xunta de que una muestra de su “buena fe” es que, tras un aviso por las declaraciones partidistas de Rueda “en determinadas respuestas a preguntas de los periodistas”, la administración “ya ha tomado medidas para procurar garantizar el cumplimiento de los criterios de la Junta Electoral Central” en estas ruedas de prensa. Esas medidas son impedir que los medios hagan preguntas sobre asuntos diferentes a los que presenta Rueda. La Junta Electoral de Galicia replica que “debe significarse que las manifestaciones denunciadas ni fueron efectuadas en respuesta a preguntas de los periodistas, por lo que carecen de espontaneidad, ni quedó demostrado que todas guarden relación directa con los acuerdos adoptados”.

La resolución ordena retirar de la página web de la Xunta los anuncios sobre ayudas para que los jóvenes compren vivienda, sobre los avales con este mismo fin, sobre los apoyos para adaptarse a los cambios en la TDT y sobre las subvenciones para proyectos de energías renovables. También abre expediente sancionador contra Rueda, algo que justifica con que “no se trata de una convocatoria aislada, sino de un número importante de anuncios” y con que existen ya “conductas similares”.