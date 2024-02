La Junta Electoral abre expediente a Rueda por publicitar el complemento de las pensiones en campaña

La Junta Electoral de Galicia ha abierto expediente sancionador al candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, por romper el principio de neutralidad utilizando su cargo de presidente de la Xunta. El detonante ha sido la propaganda institucional realizada del pago del complemento no contributivo de las pensiones, un montante que reciben unos 37.000 gallegos y que normalmente se abona a final de año. Los jueces no critican su decisión de adelantarlo a plena campaña sino que lo utilizase para “ensalzar” su propia labor de gobierno. Como ya no es el primer apercibimiento que recibe, el órgano ha decidido incoar el expediente en su contra.

La Junta admite así una denuncia del BNG sobre la difusión por parte de la web y los servicios de prensa de la Xunta de la decisión, tomada en la reunión del gobierno gallego del 1 de febrero y anunciada por Rueda en su comparecencia posterior. Según señalan los nacionalistas, el portal en internet del ejecutivo autonómico “no se limita a decir que se renueva el complemento” sino que titula así: “37.000 personas con pensiones no contributivas recibirán el complemento extraordinario de la Xunta”, mientras la nota de prensa incluye “valoraciones” como éstas: “”Rueda puso en valor que Galicia es una de las 'pocas comunidades autónomas' que mantuvo de 'manera ininterrumpida' durante los últimos 16 años esta ayuda extraordinaria que no es obligatoria, pues son los propios ejecutivos autonómicos los que deciden mantenerla“.

Para el órgano que vela por la limpieza del proceso electoral, Rueda incurrió en lo denominado “campaña de logros”, es decir, “actos de reclamo electoral a base de exponer los logros de la gestión realizada y que el candidato ensalza no como tal, sino como titular del cargo público que se ostenta y en actos en los que interviene con tal condición”. Unas palabras que “resultan reprochables” y que van acompañadas de “otras valoraciones que tienen claras connotaciones electoralistas”, ya que establece comparaciones con otras comunidades autónomas.

Como el cabeza de lista de los populares ya había recibido un apercibimiento anterior, por realizar declaraciones electoralistas desde el atril de presidente de la Xunta, también tras una reunión del gobierno gallego -lo que ha provocado que en esas comparecencias no conteste a preguntas que no tienen que ver con su gestión-, la Junta Electoral ha visto motivos suficientes para abrir este proceso sancionador. Unos días atrás fue la Junta Electoral Central y no la gallega la que decidió incoar un procedimiento similar contra el PP por la acumulación de infracciones, esta vez, a iniciativa del PSOE.