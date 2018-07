Todo un museo de blues para el verano lucense

Los fines de semana del verano lucense solían ser sinónimo de calles desiertas y de huida a la playa. Desde hace unos años el centro de Lugo revive en las noches veraniegas al calor de su zona de vinos y tapas y junto a ella, emergen iniciativas como Blues Museum, el festival de blues promovido por la Diputación y el Ayuntamiento que, tras estrenarse con éxito en 2017, ultima su segunda edición.

El entorno del Museo Provincial, en la lucense Praza da Soidade, es el epicentro de un festival que llenará de blues la ciudad este 20 y 21 de julio con Travellin' Brothers, Aurora&The Betrayers y The Cyborgs como cabezas de cartel. Los vascos Travellin' Brothers llegan a Lugo (viernes 20, 21:30) con los galones de haber sido galardonada como Mejor Banda Europea en 2015 y la madileña Aurora García presentará con su banda, The Betrayers, un nuevo disco que "bebe de los clásicos" mientras "busca sonoridades actuales.

Travellin' Brothers

The Cyborgs cerrará la primera jornada de un festival que el sábado comienza a las 12 del mediodía en los jardines del Museo en clave formativa, con una masterclass gratuíta impartida por Laurece Jones, considerado uno de los mejores guitarristas del continente en este género. Desde las 13:45 The Cyborgs se suben al escenario de la Praza do Campo Castelo en clave de sesión vermú.

Southern Avenue

La segunda noche de conciertos, de nuevo en la Praza da Soidade, comienza a las 21:30 del sábado con Southern Avenue, la banda de Memphis que ha logrado llegar a la final del International Blues Challenge 2016 . Laurence Jones y los catalanes Dani Nel·Lo & Los Saxofonistas salvajes completan el cartel del sábado a golpe de saxo.

Según la responsable de Cultura de la Diputación lucense, Pilar garcía Porto, "tras el éxito de la pasada edición, hemos decidido seguir apostando por el blues con siete nuevos conciertos" que "traen a Lugo lo mejor del panorama internacional". Se trata, explica, de consolidar Blues Museum como "una alternativa musical de primer nivel" en el verano lucense.