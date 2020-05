Feijóo sale en defensa de Ayuso: "Vive una situación de acoso político"

Que Alberto Núñez Feijóo entre en el barro de otros no es habitual y, hasta hace unas horas, cuando se le preguntaba por la "Royal Suite" de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el barón gallego se agarraba a la ignorancia: "No conozco de lo que estamos hablando, se lo digo con honradez". La frase entrecomillada es del miércoles. Dos días después de pronunciarla, Feijóo ha vuelto a hablar de su colega madrileña para decir que "vive una situación de acoso político".

Según Feijóo, Ayuso "es una presidenta que ha intentado gestionar sus servicios sanitarios en los peores momentos, a pesar de estar contagiada con el virus". El barón gallego ha decidido salir en defensa de su compañera mientras en Galicia suenan ecos de convocatoria electoral inmediata. La defensa del líder gallego lleva aparejada una crítica a la gestión de Moncloa: "Sánchez siempre ha dicho que no entraría a descalificar lo que estamos haciendo en los servicios de salud. Somos los presidentes autonómicos los que estamos haciendo frente a la pandemia".

El presidente de la Xunta no cree que la inestabilidad política madrileña tenga que traer consigo elecciones antes de tiempo en esa comunidad: "No me parece que haya condiciones que motiven esa convocatoria". Feijóo quiere ir a las urnas con Euskadi y, a principios de semana, prevé convocar los comicios aplazados por el coronavirus de manera acompasada con los planes del lehendakari, íñigo Urkullu.

Sobre la trifulca generada en Madrid en torno a Ayuso, Feijóo manifesta su deseo de que "esa tensión política se resuelva después de que finalice el brote en Madrid". Mientras tanto, el líder gallego se apresura a convocar elecciones con una advertencia de método: "Será una campaña diferente. Más corta, sin duda. Los grandes actos no se van a poder realizar".