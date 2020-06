Feijóo: “La Televisión de Galicia no tiene nada que ver con esa filtración [del off the record de Irene Montero]”

El presidente de la Xunta asegura que ni la Televisión de Galicia ni su gobierno tienen “nada que ver” con la filtración del off the record de una entrevista con la ministra de Igualdad Irene Montero que acabó públicado en el diario ABC. Alberto Núñez Feijóo así lo defendió este martes en una conversación en el programa Al día, de Cuatro TV, después de que eldiario.es publicase que el canal público gallego había sido el único, además de la Eitb vasca, en solicitar esas imágenes.

“Lo que le puedo decir, primero, el Gobierno gallego no tiene nada que ver con este tipo de dudas”, respondió Feijóo al periodista, “y entiendo que la TVG, porque ha sido muy contundente, tampoco tiene nada que ver con esa filtración”. La contundencia a la que hacía referencia era a la de un comunicado que la CRTVG emitió ayer por la mañana y en el que negaba su relación con lo sucedido y aseguraba rechazar “el uso de imágenes grabadas en la previa de una entrevista sin respetar la praxis de confidencialidad comúnmente establecida”.

O presidente da Xunta @FeijooGalicia alude a un “desmentido contundente e diáfano” da CRTVG, e cre nos seus responsables pois “non van dicir unha cousa e a contraria”. A @crtvg rexeita usar as imaxes xusto despois de usalas amplamente. Contundente e diáfano? #PrimeiroDeXornalismopic.twitter.com/sX7bEZYwJb — DefendeAGalega (@DefendeAGalega) June 2, 2020

El propio presidente gallego afirmó haberse enterado el martes “de algún comentario”. “He hablado con la secretaria general de Comunicación [Mar Sánchez] y nos pusimos en contacto con la Televisión de Galicia a través de la Secretaría General de Comunicación”, explicó, “y por lo que sé en la TVG han sacado un desmentido contundente, claro y diáfano negando absolutamente que fuese la TVG la que sacaba ese vídeo”. “Creo en los responsables de la TVG, porque son periodistas y son serios, y no van a decir una cosa y la contraria”, añadió.

En realidad, la televisión pública gallega sí archivó, describió y etiquetó la grabación de la entrevista con Montero, incluido el off the record que acabó publicado en ABC.

Pero Feijóo entiende que todo esto no es más que “una maniobra de distracción”. “Parece que lo importante es quien ha filtrado la conversación, parece ser que la conversación no tiene ninguna relevancia. Esto es de primero de periodismo”, se lanzó a teorizar, “cuando tienes una noticia y no te interesa, saca el foco y busca alguna niebla para perder la noticia dentro de la niebla”. El contenido del off the record publicado por ABC, y a partir del cual el Partido Popular ha montado una campaña política contra el Gobierno de Sánchez, trataba sobre la bajada de asistencia a las manifestaciones del 8M y su relación con el coronavirus.