El PP de Galicia se desentiende del amparo que sus concejales de Boimorto siguen prestando a la alcaldesa que se vacunó irregularmente

El vicepresidente primero de la Xunta y cargo del PP de Galicia Alfonso Rueda se ha desentendido del apoyo que los concejales de la formación política en el Ayuntamiento de Boimorto le siguen prestando a la alcaldesa de la localidad, a la que respaldaron en un debate de reprobación por haberse vacunado de forma irregular. Preguntado al respecto, Rueda, que es el presidente del PP de Pontevedra, replicó: "Desconozco el asunto concreto por el que esos ediles le dieron su apoyo, si era un motivo de gestión ordinaria. Habrá que preguntarles a ellos la razón".

El Partido Popular apoya a la alcaldesa de Boimorto durante el debate de reprobación planteado por su vacunación irregular

Al igual que hizo Feijóo, Rueda ha recurrido a la baja de la alcaldesa, María Jesús Novo, en el PP para justificar que el partido no puede hacer más en este caso: "No ha lugar a abrir expediente a una persona que no pertenece al PP". La opinión sobre la actitud de la regidora, ha insistido, se dio a conocer después de trascender que se había vacunado sin ser personal sanitario. Ella argumentó que tiene contacto con los mayores de la residencia municipal de este ayuntamiento del entorno de Santiago y que por eso figuraba en la lista para recibir el suero. La formación la suspendió cautelarmente de militancia y le abrió un un expediente, tras lo que ella misma pidió la baja.

Sin embargo, los concejales del grupo del PP, que siguen militando en el partido, han votado con Novo en asuntos ordinarios y también en el pleno extraordinario en el que el viernes de la semana pasada se planteó su reprobación. El Partido Popular no ha anunciado medidas contra estos ediles.