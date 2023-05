La quinta jornada de huelga en la CRTVG vuelve a alterar la programación en el arranque de la campaña electoral

Los trabajadores de los medios públicos gallegos han vuelto este viernes a la huelga. Es la quinta jornada de paro desde el 6 de marzo y, como en las ocasiones anteriores, importantes programas de la parrilla se han visto afectados o directamente no se han podido emitir. Fuentes del comité intercentros aseguran que tampoco lo hará el emblemático Luar, que sale cada viernes desde 1992 y que las protestas ya cancelaron el pasado 24 de marzo. Los empleados de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia reclaman “el cese de los abusos contra aquellos que se niegan a practicar la manipulación informativa”.

El viernes de huelga comenzó, en realidad, en la noche del jueves, cuando un grupo de trabajadores de la CRTVG desplegó una pancarta en medio de la pegada de carteles del PP, en Santiago de Compostela. Allí se encontraba Alfonso Rueda, presidente de una Xunta y de un partido que permanecen impertérritos ante la situación del ente público de comunicación. Son, aseguran desde el comité, los responsables y los beneficiarios políticos de la misma. El respaldo a las movilizaciones del cuadro de personal se notó, sin embargo, desde primera hora de este viernes.

El informativo matinal de la televisión no tuvo ni deportes, ni tiempo, ni desconexiones locales. El magacín A Revista no se emitió, tampoco Atmosféricos, un espacio diario dedicado al cambio climático y el medio natural, ni el cultural ZigZag. Fuentes del comité intercentros explican que el resto de la programación de la TVG se encuentra externalizada en otras empresas -otra de las demandas históricas de la plantilla es que aumente la producción propia- y no hacen huelga. En la Radio Galega no ha habido información deportiva, ni del tiempo ni cultural.

El comité dice que el seguimiento ha alcanzado el 70%. La compañía lo reduce al 24,4% y, según recoge Europa Press, critica lo que llama “carácter político” de la protesta.