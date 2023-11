Sindicatos médicos acusan al Sergas de “blanquear” la espera al ocultar las 47.000 personas de las listas no estructurales

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia acusa al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de “blanquear” y “manipular” las listas de espera quirúrgica al no publicar las no estructurales, que son las de pacientes que rechazan ser intervenidos por razones no atribuibles al sistema, es decir, que no quieren ser derivados a otros centros ni a otras áreas por diferentes motivos.

En un comunicado recogido por Europa Press, CESM lamenta la “propaganda” de la Xunta “jactándose” de ser la segunda comunidad con menor demora --66 días de media, solo por detrás de Madrid-- en el informe publicado la semana pasada por el Ministerio de Sanidade.

El sindicato médico ve estos datos unas “verdades a medias” porque “solo busca réditos políticos” y “en ningún caso” la mejora de la asistencia ni del trabajo de los profesionales. Así, la organización exige que se publiquen las listas de espera no estructurales, a las que habría que sumar las más de 47.000 personas de las estructurales.

“CESM considera que no es justo, ni ético, ni moral que se haga esta burda manipulación publicitando solo las listas de espera estructurales, y manteniendo ocultas las inmensas listas de espera de pacientes que la propia administración sanitaria ha intentado derivar a operarse a otros hospitales y que estos pacientes, por su confianza en los médicos que los han atendido y en el merecido prestigio de nuestros recursos público y en sus circunstancias personales, no hayan aceptado”, denuncia la central.

El sindicato sospecha también que todos esos “pacientes desaparecidos para maquillar las estadísticas” correspondientes a 2023, que serán “las últimas que se conocerán” antes de las elecciones autonómicas en Galicia, reaparecerán “muy probablemente” a partir del 1 de enero de 2024.

Precisamente, hace unos días trascendía que la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago) había presentado un recurso ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para que el Sergas publique toda la información sobre las listas de espera, estructurales y no estructurales, después de solicitarla por la Comisión de Transparencia de Galicia.