Los técnicos tumban las ideas de la Xunta para recuperar el tráfico en la A6 por su inviabilidad y por afectar a viviendas

Ninguna de las tres ideas que la Xunta puso sobre la mesa para solucionar temporalmente los problemas de tráfico de la A6 en Pedrafita han pasado el filtro de los técnicos que trabajan para el ministerio de Transportes. El Gobierno gallego planteó sus propuestas durante una reunión mantenida la semana pasada entre equipos de ambas administraciones. Una de las alternativas obligaba a los coches a un cambio de sentido en una zona sin apenas espacio para maniobrar, otra afectaba “muy directamente” a viviendas y la tercera planteaba riesgo de derrumbes y “problemas de sostenimiento del terreno”. Como resultado del análisis de las ideas propuestas, los técnicos han dicho “no” a las alternativas que el ejecutivo gallego ha preparado como soluciones y ambas partes se han dado quince días para seguir estudiando alternativas.

Ambos gobiernos se reunieron el pasado jueves para evaluar soluciones temporales que permitan aligerar el tráfico de la A6 tras el desplome de un viaducto a la altura de Pedrafita. La Xunta llevó una terna de ideas que incluían la construcción de un bypass provisional que, según fuentes del ministerio de Transportes, comprometía algunas viviendas de la zona. Otra de las propuestas del Gobierno gallego obligaba a los vehículos a realizar un cambio de sentido en una zona con poco espacio para esa maniobra. La tercera de las ideas, también desechada, planteaba la ejecución de un enlace provisional para conectar la N6 con la A6 antes de los túneles de Pedrafita. Los técnicos del ministerio evaluaron también esa opción pero concluyeron que planteaba “serios problemas de sostenimiento del terreno” y “podría producir afectación del muro anclado existente que protege la antigua carretera N6”.

Quejas de la Xunta

El rechazo a sus ideas no ha caído bien en la administración que lidera Alfonso Rueda. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha quejado este martes de que no se hayan producido “novedades” por parte del Gobierno central con respecto al viaducto caído por dos pilares en la A-6, a 500 metros del Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro.

En un acto en Lugo, Rueda ha puntualizado que “no se ha producido ninguna novedad” desde la reunión que se mantuvo el jueves pasado, la cual la Xunta calificó de “decepcionante” por lo que se les dijo.

“Aquí hay unas alternativas puestas encima de la mesa por la Xunta que creemos que son mucho más rápidas y, sinceramente, más eficaces que la respuesta del Ministerio (Transportes), que solo soluciona un sentido (de circulación) y no soluciona un gran problema como son los transportes especiales”, ha lamentado. Frente a estas afirmaciones fuentes del ministerio de Transportes aseguran que las propuestas de la Xunta no están en marcha porque no son válidas paras solucionar el problema.