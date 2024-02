Últimas reacciones tras las elecciones en Galicia, en directo

09:26 h

En una entrevista en la Cadena SER este lunes, la líder del BNG Ana Pontón ha afirmado que la fuerte subida de su partido en las elecciones gallegas implican que “hay una alternativa clara que es el BNG, voy a seguir trabajando para defender a las mayorías sociales de este país, seguir construyendo una alternativa, porque ayer no ha acabado nada”.

Horas después de conseguir el mejor resultado de la historia del BNG con 25 diputados pero sin conseguir arrebatar la Xunta al PP de Alfonso Rueda, Pontón ha rechazado una lectura a nivel nacional de los resultados: “Las fuerzas que han intentado estatalizar esta campaña no lo han conseguido. Hacer una lectura estatal es un error, los gallegos y gallegas no votaron pensando en la amnistía, es una lectura forzada, fuera de la realidad. Es falsificar el resultado de estas elecciones”.

Pontón, que no descarta llevar a la Justicia los comentarios que vinculaban su trayectoria política con ETA, no ha querido valorar el resultado del PSOE gallego, que ha perdido cinco escaños con respecto a los últimos comicios. “Ha tenido un resultado de los más bajos de su historia si no es el más bajo, yo por respeto me parece que es una lectura que tiene que hacer el PSOE”.